Новина про смерть 41-річного прогресивного дизайнера Вірджила Абло, який створював речі для Гейлі Бібер, Кім Кардашян та Белли Хадід, викликала стрибок попиту на речі його власного бренду вуличної моди Off-White.

Цікаво Вірджил Абло не дожив 3 дні до показу колекції Louis Vuitton: як світ вшанував дизайнера

Відомо, що попит на вбрання, яке за всю свою кар’єру створив дизайнер, за кілька днів на ресейл-платформах збільшилося у 18 разів.

У день смерті Вірджила, 28 листопада, назва бренду Off-White став найпопулярнішим пошуковим запитом у гуглі, а рівень цін та продаж колабораційних кросівок Абло з Nike та Jordan підвищилися до рекордних показників.

Декілька пар Off-White x Air Jordan 1 Chicago було продано більш ніж за 10 тисяч доларів, хоча за день до смерті дизайнера вони коштували 5 тисяч доларів.

Така сама тенденція спостерігається і з Air Jordan 2. Ще в суботу кросівки можна було купити в діапазоні від 600 до 700 доларів, але за зараз їхня ціна зросла до 1600 доларів.

Аудиторія не оминула чоловічу лінійку Louis Vuitton. Пошукові запити "Virgil Louis Vuitton" зросли на 344 відсотки.



Ціна на кросівки Вірджила Абло збільшилася вдвічі



Ціна на кросівки Вірджила Абло збільшилася вдвічі



Ціна на кросівки Вірджила Абло збільшилася вдвічі