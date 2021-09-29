Біля підніжжя Ейфелевої вежі та зі штучним дощем: чим вразив показ Saint Laurent

Увечері, 28 вересня, пройшов показ весняно-літньої колекції бренду Saint Laurent на тлі мерехтливої Ейфелевої вежі зі штучним дощем. Весняно-літню колекцію модельєр Ентоні Вакарелло присвятив Паломі Пікассо – близькій подрузі Ів-Сен Лорана, чия манера одягатися постійно надихала дизайнера.

Палома Пікассо – 72-річна французька модельєрка і бізнесвумен, ювелірна дизайнерка компанії Tiffany & Co та молодша дочка знаменитого іспанського художника XX століття Пабло Пікассо і письменниці Франсуази Жило.

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Плечі, яскраві кольори, темний денім, принти і тканини, видавали захоплення Ентоні Вакарелло трендами минулих років. Дизайнер створив силуети 1970-х років, додав квіткові принти і вельвет з 1980-х Основою колекції SS22 стали бездоганні обтислі комбінезони у різноманітних відтінках та з незвичайними плетивами на грудях, височезні підбори.

Любов Пікассо до моди у 1940-х роках креативний директор обігрує масивними прикрасами. Він довершує образи золотистими браслетами поверх яскравих рукавичок, великими сережками зі стразами та намистом з великих намистин.

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Головним акцентом в образах стали шкіряні рукавички, поверх яких були одягнуті великі золоті браслети. Креативний директор бренду Ентоні Вакарелло продемонстрував на моделях нову жіночу хитрість: носити клатчі тепер можна не в руках, а «заправивши» в джинси.

Глибокі V-подібні декольте, несподівані вирізи, напівпрозорі топи із сітки в стрази – ключові тренди, які чекають нас у новому сезоні.



Показ Saint Laurent весна – літо 2022 / Фото з Vogue



Показ Saint Laurent весна – літо 2022 / Фото з Vogue



Показ Saint Laurent весна – літо 2022 / Фото з Vogue



Показ Saint Laurent весна – літо 2022 / Фото з Vogue



Показ Saint Laurent весна – літо 2022 / Фото з Vogue



Показ Saint Laurent весна – літо 2022 / Фото з Vogue



Показ Saint Laurent весна – літо 2022 / Фото з Vogue



Показ Saint Laurent весна – літо 2022 / Фото з Vogue