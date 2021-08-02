Підготуйтесь завчасно: 5 наймодніших речей осені, які варто придбати вже зараз

Щоб прохолодна погода не застала зненацька, до осені варто підготуватись завчасно. На прикладах інстаграм-інфлюенсерок розповідаємо, що варто придбати цього сезону.

Яскраві аутфіти, барвисті костюми, денімові total look та оригінальні принти будуть як ніколи актуальні цього сезону. Ми зібрали для вас найцікавіші осінні поєднання, які демонструють трендсетерки у соцмережах.

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Що актуально цієї осені

Яскраві відтінки

Барвисті образи цього року перекочували з літнього в осінній сезон. Зелені, рожеві та оранжеві деталі допоможуть вам створити модний look для прохолодної погоди. Не варто боятись контрастних поєднань, адже вони залишаються актуальними у цю пору.

Кольорові костюми

Незмінний атрибут осені – костюм. Це зручний та універсальний тандем жакета та штанів, адже їх можна носити як разом, так і створювати образи з окремих деталей. Надавайте перевагу маскулінним оверсайз моделям у яскравих відтінках. Також будуть актуальними костюми-трійки.

Total look з деніму

Ще один символ осіннього сезону – денім. Цей матеріал часто асоціюється з дощовою погодою, адже ідеально носиться саме у цю пору. Інстаграм-інфлюенсерки стилізують джинсові комбінезони та костюми в осінніх образах.

Картаті принти

Стильні карти відгукнулись і цього сезону стрітстайл-зіркам. Вони додають клітчасті деталі у свої осінні вішлисти та сміливо експериментують із цим принтом вже зараз.

Трикотажні аутфіти

Трикотаж – чи не найкращий матеріал для дощової погоди. Він чудово зігріє в осінній сезон та допоможе залишатись стильними навіть у негоду. Сміливо купуйте вже зараз трикотажні костюми з шортами, спідницями та штанами чи сукні довжини міді.