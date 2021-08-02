Яскраві аутфіти, барвисті костюми, денімові total look та оригінальні принти будуть як ніколи актуальні цього сезону. Ми зібрали для вас найцікавіші осінні поєднання, які демонструють трендсетерки у соцмережах.

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Що актуально цієї осені

Яскраві відтінки

Барвисті образи цього року перекочували з літнього в осінній сезон. Зелені, рожеві та оранжеві деталі допоможуть вам створити модний look для прохолодної погоди. Не варто боятись контрастних поєднань, адже вони залишаються актуальними у цю пору.

Кольорові костюми

Незмінний атрибут осені – костюм. Це зручний та універсальний тандем жакета та штанів, адже їх можна носити як разом, так і створювати образи з окремих деталей. Надавайте перевагу маскулінним оверсайз моделям у яскравих відтінках. Також будуть актуальними костюми-трійки.

Total look з деніму

Ще один символ осіннього сезону – денім. Цей матеріал часто асоціюється з дощовою погодою, адже ідеально носиться саме у цю пору. Інстаграм-інфлюенсерки стилізують джинсові комбінезони та костюми в осінніх образах.

Картаті принти

Стильні карти відгукнулись і цього сезону стрітстайл-зіркам. Вони додають клітчасті деталі у свої осінні вішлисти та сміливо експериментують із цим принтом вже зараз.

Трикотажні аутфіти

Трикотаж – чи не найкращий матеріал для дощової погоди. Він чудово зігріє в осінній сезон та допоможе залишатись стильними навіть у негоду. Сміливо купуйте вже зараз трикотажні костюми з шортами, спідницями та штанами чи сукні довжини міді.