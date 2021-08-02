Підглянемо у зірок: 4 літні речі, якими треба надихнутись у Леоні Ганне

Хоч літо – пора невічна, однак саме у цей теплий проміжок часу хочеться виглядати яскраво і на усі сто. Популярна фешн-блогерка Леоні Ганне уміє складати стильні й ефектні образи, які з легкістю можна відтворити й пристосувати до будь-якої події.

Літній гардероб – це завжди суміш барв, цікавих акцентів й веселих настроїв. Кожен день цієї пори року хочеться провести із незабутніми приємними враженнями.

До слова Літні ночі: Леоні Ганне показала, що варто одягнути на побачення

Яскрава сорочка

Сорочка у яскравому кольорі може бути як додатковою "родзинкою" вашого образу, так і головним елементом всього аутфіту. Це надзвичайно універсальна річ, за допомогою якої кожен ваш образ може бути новим.

До прикладу, Леоні накидає сорочку, як верхній одяг. Білий монохромний образ, який інфлуенсерка розбавила зеленою сорочкою став значно цікавішим. У якості аксесуару дівчина обрала сумочку у трендовому рожевому кольорі, який влучно "перегукується" зі смарагдовим відтінком сорочки.

Об'ємна сукня

Комфорт улітку є одним із найважливіших критеріїв при виборі одягу. Модниця Леоні Ганне це знає і часто користується таким правилом. Поєднання модного лимонного кольору й легкого плаття довжини максі, так і мовить стилем й романтичністю.

Акцентні босоніжки

Вибору взуття фешн-інфлуенсерка також приділяє багато часу й уваги. Вдома у дівчини справжня величезна колекція стильних "шпильок", чоботів і мюлів!

Споглядаємо, як німкеня внесла неонової яскравості у монохромний образ фісташкового кольору. Масивні босоніжки додають образу дівчини "характеру" й водночас зав'язки взуття роблять ноги Леоні стрункішими й худішими.

Білий костюм

Речі білого кольору у літній сезон – це той мастхев, який носять ще наші бабусі. Ба більше, білий колір завжди виглядатиме елегантно і стильно, адже це класика!

Білосніжні штани-кюлоти і короткий топ у такий самий колір можна вдягнути на прогулянку у спеку, або ж на романтичне побачення увечері.