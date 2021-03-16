Періс Гілтон змінилася до невпізнання у рекламі Lanvin: вражаючі кадри

Спадкоємиця готельного бізнесу Періс Гілтон знялася у рекламі весняно-літньої колекції бренду Lanvin. Модель приміряла класичні та мінімалістичні образи.

Креативний директор модного бренду Бруно Сіалеллі вирішив створити для Періс Гілтон образ героїні світських хроні та вразити всіх зміною іміджу. Перед фотокамерами модель постала з коротким білявим волоссям підстриженим під каре та гривкою.

Читайте також Маша Єфросиніна презентувала у Львові власний бренд одягу Mashsh: фото

На чорно-білих та кольорових кадрах Гілтон позує класичних та мінімалістичних образах з весняно-літньої колекції знаменитого французького модного Будинку.

Авторами зйомки стали Мерт Алас і Маркус Пігготт, які зазнімкували світську левицю в приталенному пальто, сукнях, бордовому жакеті та накидці зі стразів. Натхненням для зйомки послужили образи жительок Нью-Йорка 50-х років.

Щоб побачити відео, гортайте праворуч

Періс Гілтон зізналася, що завжди була прихильницею модного бренду. Світська левиця давно захоплювалася засновницею Lanvin Жанною Ланвен.

"Вона знала, як побудувати з маленького бутика цілу імперію, яка процвітає вже 130 років. Її підприємливість просто неймовірна, вам це нікого не нагадує?", – заявила Гілтон.



Періс Гілтон знялася у рекламі Lanvin / Vogue



Періс Гілтон знялася у рекламі Lanvin / Vogue



Періс Гілтон знялася у рекламі Lanvin / Vogue