Періс Гілтон змінилася до невпізнання у рекламі Lanvin: вражаючі кадри
Спадкоємиця готельного бізнесу Періс Гілтон знялася у рекламі весняно-літньої колекції бренду Lanvin. Модель приміряла класичні та мінімалістичні образи.
Джерело:Buro 24/7
Креативний директор модного бренду Бруно Сіалеллі вирішив створити для Періс Гілтон образ героїні світських хроні та вразити всіх зміною іміджу. Перед фотокамерами модель постала з коротким білявим волоссям підстриженим під каре та гривкою.
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На чорно-білих та кольорових кадрах Гілтон позує класичних та мінімалістичних образах з весняно-літньої колекції знаменитого французького модного Будинку.
Авторами зйомки стали Мерт Алас і Маркус Пігготт, які зазнімкували світську левицю в приталенному пальто, сукнях, бордовому жакеті та накидці зі стразів. Натхненням для зйомки послужили образи жительок Нью-Йорка 50-х років.
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Періс Гілтон зізналася, що завжди була прихильницею модного бренду. Світська левиця давно захоплювалася засновницею Lanvin Жанною Ланвен.
"Вона знала, як побудувати з маленького бутика цілу імперію, яка процвітає вже 130 років. Її підприємливість просто неймовірна, вам це нікого не нагадує?", – заявила Гілтон.
Періс Гілтон знялася у рекламі Lanvin / Vogue
Періс Гілтон знялася у рекламі Lanvin / Vogue
Періс Гілтон знялася у рекламі Lanvin / Vogue
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