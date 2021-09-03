Перформанси та речі-трансформери: чим запам'ятався перший день Ukrainian Fashion Week

49-й Ukrainian Fashion Week вже в третє пройде під гаслом поза сезонності. У перший день свої колекції презентувало 6 дизайнерів: затишний одяг THE COAT, урбаністичні Vorozhbyt&Zemskova, речі трансформери від Juliya Kros, покази-перфоменс від DZHUS та ROUSSIN.

Показ THE COAT

Бренд Катерини Сільченко THE COAT розпочинав чотириденну програму українського Тижня моди. Відкривала та закривала показ українська топмодель Алла Костромічова, родзинкою стали картузи, велика кількість прикрас та клітинки. Колекція Сільченко була, як завжди, у пастельній гамі кольорів: карамельний, кремовий, пісочний, відтінок морської солі та холодна м'ята. Дизайнер розповіла, що намагалась створити колекцію осінь – зима 2021/22 максимально затишною, саме тому у ній біло так багато кашеміру та в'язаних елементів.

Детальніше Зіркові гості, стильні образи та затишна колекція: чим запам'ятався показ THE COAT

Алла Костромічова відкриває та закриває показ THE COAT / Колаж 24 каналу

Дефіле моделей на показі THE COAT / Колаж 24 каналу

Скасований показ

Після THE COAT повинен був відбутись показ Артема Климчука, однак він його скасував в рамках UFW, багато гостей припустили, що вся справа у поганому самопочутті дизайнера. "Зі мною все добре, ми вчора подивилися як виглядає інсталяція для презентації і вирішили скасувати захід", – як пізніше написав Артем у телеграм каналі "Жирним шрифтом".

Гості в очікуванні наступного показу в рамках UFW / Фото – 24 каналу, Валентина Поліщук

FINCH: інтерактивна колекція з принтами митців

Український бренд одягу FINCH поєднав art&tech у проєкті FINCH ART SHOW. Дизайнери створили колекцію разом з командою художників, серед яких – Влада Ралко, Володимир Будніков, Маріанна Холленштайн.

Також гості могли "приміряти" на себе дизайнерський одяг завдяки технології доповненої реальності. 12 образів з колекції були перетворені на Instagram-фільтри. Детальніше ознайомитись з проєктом можна тут.

Гості в очікуванні наступного показу в рамках UFW / Фото – 24 каналу, Валентина Поліщук

Показ Vorozhbyt&Zemskova

Одночасно з демонстрацією інтерактивної колекції відбувався майстер-клас "Сучасна чайна традиція: чаювання по-англійськи". У якому брали участь Алла Костромічова та переможниця проєкту "Супер топмодель по-українськи" Тетяна Брик.

Показ розпочався зі звуку, що імітував шум міста, переростаючи у цокіт підборів, а далі у динамічний ритм. Це було досить символічно, адже дизайнери Олена Ворожбит та Тетяна Земскова розвивають у своїх виробах ідею smart мінімалізму, урбанізму та нової уніформи міста.

Місто – це потужний, монолітний, гнітючий організм, а людина – тендітне, тонке, витончене створіння. Наш одяг сполучає брутальність та похмурість мегаполісу з тонкими людськими відносинами,

– розповідають дизайнери.

На показ бренду Vorozhbyt&Zemskova моделі ходили зигзагами між гостями, що сиділи з трьох сторін подіуму у два ряди / Фото UFW

Колекція була виконана з натуральних матеріалів таких: як бавовна, віскоза, шовк. Також у колекції було присутньо багато еко-шкіри. Дизайнери вважають, що в одязі головна гармонія, виважені пропорції та раціональне використання декору, а кожна деталь повинна бути на своєму місці.

Показ бренду Vorozhbyt&Zemskova / Колаж 24 каналу

У колекції було присутні силуетні форми: широкі плечі, приталені піджаки, широкі брюки, що розвиваються при ході, oversize сорочки та куртки, плащі. На фоні ефірних моделей виділяються сексуальні сарафани на тонких бретельках spaghetti, які представлені в довжині вище коліна та міді.

Показ Juliya Kros

Особливість бренду Juliya Kros полягає у тому, що це переважно речі трансформери. Тобто з деяких виробів можливо створити до п'яти образів. Головні та знакові речі в колекції – сукні-сорочки й піджаки, а також сукні в білизняному стилі як база для доповнення трансформуються деталями.

Дефіле моделей на показі бренду Juliya Kros / Колаж 24 каналу

Що стосується колекції SS2022, що була представлена в рамках UFW, то головною її складовою, як розповідає дизайнерка, стала тканина, що володіє м'якістю, фактурою і здатністю тримати форму або спадати в драпіруваннях.

Саме ця здатність матеріалу може дослівно передати жіночу гнучкість характеру і чуттєвість,

– ділиться дизайнерка.

Колекція була виготовлена з таких тканин: як бамбук, кропива, коноплі та котон. У виробах переважали базові для бренду кольори – чорний та білий, а також доповнювались світло-оливковим, світло-сірим та денімом.

Загальне дефіле моделей на показі бренду Juliya Kros / Фото UFW

Показ-перфоменс DZHUS

Що варто знати про бренд DZHUS

DZHUS – концептуальний бренд одягу та аксесуарів.

Надихаючись багатогранною структурою навколишнього простору, дизайнер створює утилітарний авангард – як альтернативу до fashion-шаблонів.

На думку дизайнерки бренду, клієнт DZHUS – незалежний інтелектуал у пошуку довершеної форми для свого унікального внутрішнього єства.

Бренд дотримується ідеології vegetarian-friendly: всі вироби створено без використання продуктів знущання з тварин.

Колекція речей DZHUS SS22

Ірина Джус іронізує в рівній мірі щодо вкорінених стереотипів про людську зовнішність та гіпертрофованого оптимізму нових трендів. Дизайнерка пояснює, що її бренд співставляє емансипацію з культом тіла в символічно сексуалізованих силуетах гротескних пропорцій. Ексгібіціонізм співіснує з інтроверсією в закритому одязі, що проявляє анатомічні стилізації під час трансформації.

Серед кольорів колекції бренду DZHUS переважав білий, чорний, молочний / Колаж 24 каналу

Дизайн комірів і кишень апелює до форми грудей, тоді як гофровані капюшони, що нагадують перуки, є алюзією на одержимість масової культури волоссям.

Фінальне дефіле моделей на показі DZHUS / Фото UFW

DZHUS розбирає на складові традиційні лекала, які забезпечують посадку по фігурі, та інтегрує їхні впізнавані елементи в деталі одягу, що своєю чергою модифікується у сумки та головні убори. Затишні штани-оверсайз DZHUS за секунди перетворюються на екстравагантну сукню, а архітектурна спідниця, складаючись, трансформується в колосальний шопер.

Показ-перфоменс поза модельними стандартами

Закривав перший день українського Тижня моди ще один перфоменс. Показ колекції "ROUSS IN" від бренду ROUSSIN, що став першим показом поза модельних стандартів. У цій колекції бренд зосередив увагу на тому, щоб зобразити внутрішню красу, котра не має меж. Команда ROUSSIN переконана, що краса немає ідеалів, упереджень щодо віку, зовнішності, національності тощо.

Показ колекції "ROUSS IN" від бренду ROUSSIN / Колаж 24 каналу

Моделі – люди з особливими історіями

Вперше на UFW у якості моделями були люди з особливими історіями життя й любові, чий шлях становлення проходив через жорстке та стереотипне сприйняття їх як особистостей.

Це люди поза стандартних модельних параметрів, проте з жагою до життя, які успішно реалізують себе завдяки розумінню своєї цінності й краси,

– вважають у ROUSSIN.

На подіумі UFW люди з особливими історіями життя й любові / Колаж 24 каналу

Основним матеріалом колекції залишається рефлектив. Принт у вигляді червоної троянди є своєрідною печаткою, що офіційно затверджує перші кроки у битві за привілейоване значення внутрішнього над зовнішнім, розповідають у ROUSSIN.

Також в рамках нової колекції бренд ROUSSIN спільно з корпорацією "Біосфера" розробили лімітовану колекцію сумок з плівки, у складі якої міститься до 80% переробленого поліетилену.