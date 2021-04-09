Тенденція носити перевернутий бра від купальника – не нова. Нею часто користуються селебретіc для привернення уваги. Варто зазначити, що такий трюк виглядає доволі сексуально, тож вже цього сезону купальники на зав’язках перевернуті "догори ногами" стануть гарячим трендом.

Техніка виконання доволі проста: потрібно перевернути бра від купальника і зав’язати його не на шиї, а під лопатками.

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Використання бра не за призначенням вважається марудною справою. На практиці такі купальники хороші тільки для позування, а для купання зовсім непрактичні, адже мають властивість сковзати та з’їжджати в сторону. Якщо ви не хочете опинитися в незручній ситуації, то варто пильно стежити за бра. Вам доведеться витратити чимало часу, адже його доведеться нескінченно поправляти.

Якщо забути про всі незручності, то завдяки новому оформленню бра від купальника, ви отримаєте спокусливу форму декольте, яка пікантно оголює груди.



Кайлі Дженнер у перевернутому бра від купальника / Фото з інстаграму

На початку року "підірвала мережу" Кортні Кардашян у червоному купальнику від бренду Sommer Swim. Сила інстаграму і правильної подачі настільки велика, що цей виріб миттєво розпродали. Кортні одягнула бра "дороги ногами", а бретельки перев’язала навхрест.



Кортні Кардашян у перевернутому бра від купальника / Фото з інстаграму

Такого ж принципу дотрималась модель Кендалл Дженнер. Вона також видозмінила форму бра, зав’язавши шнурівки на грудях. До такого методу всі вдаються досить часто, адже роблять це для того, щоб на тілі не залишалося слідів від бретельок.



Кендалл Дженнер у перевернутому бра від купальника / Фото з інстаграму



Кендалл Дженнер у перевернутому бра від купальника / Фото з інстаграму

За словами стилістів, використання такого купальника – відмінний крок в сторону усвідомленого споживання. Якщо вам набридне старий купальник, не обов’язково купувати новий, просто почніть носити його на новий манір, таким чином освіжаючи свій образ новими інтерпретаціями.



Перевернутий бра – тренд цього літа / Фото з інстаграму



Перевернутий бра – тренд цього літа / Фото з інстаграму



Перевернутий бра – тренд цього літа / Фото з інстаграму



Перевернутий бра – тренд цього літа / Фото з інстаграму