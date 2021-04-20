Пенелопа Крус підкорила мережу новою зачіскою та бездоганними образами для фотосесії
Знаменита акторка Пенелопа Крус знялася для святкового двохсотого номера іспанського глянцю InStyle. Популярна актриса вразила мережу стильною короткою зачіскою каре та бездоганними аутфітами.
Джерело:інстаграм Пенелопи Крус
Фотографом святкового номеру виступив Ерік Гордон, а за макіяж відповідав Пабло Іглесіас.
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Знаменитість з’явилася на обкладинці глянцю у чорній сукні на довгий рукав з сексуальним вирізом. 46-річна голлівудська акторка, якій 28 квітня виповниться 47 років, здивувала прихильників новою зачіскою. Акторка постала на обкладинці з короткою стрижкою. Її образ доповнювало кольє з білого золота від французького ювелірного будинку Cartier.
Для фотосесії стилісти підібрали Пенелопі ефектні образи. Перед фотокамерою знаменитість красувалася у довгій вечірній сукні з вирізами на талії, у сукні-жакеті з масивними наплічниками та чорних босоніжках.
Аутфіти Крус доповнюють розкішні вироби популярного бренду. Акторка позувала у бездоганних браслетах та масивних сережках з червоного каменю.
За інстаграм-сторінкою Пенелопи Крус стежить понад 5 мільйонів людей. У коментарях фанати зірки відзначили, що їй дуже личить зміна іміджу та написали сотні приємних коментарів.
- "Мені так подобається ваш вигляд";
- "Виглядаєте абсолютно приголомшливо";
- "Богиня. Ви просто ідеальна!";
- "Найкрасивіша у світі";
- "Як вам пасує ця стрижка! Я в захваті".
Пенелопа Крус у фотосесії для InStyle
Пенелопа Крус у фотосесії для InStyle
Пенелопа Крус у фотосесії для InStyle
Пенелопа Крус у фотосесії для InStyle
Пенелопа Крус у фотосесії для InStyle
Пенелопа Крус у фотосесії для InStyle
Пенелопа Крус у фотосесії для InStyle
Пенелопа Крус у фотосесії для InStyle
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