Пенелопа Крус підкорила мережу ніжною фотосесією для глянцю Variety: розкішні кадри

47-річна іспанська акторка Пенелопа Крус знялася у новій фотосесії для модного глянцю Variety. Знаменитість позувала перед фотографом у ніжних сукнях та ефектному головному уборі. В інтерв’ю журналістам вона розповіла про кар’єру та свою сім’ю.

Знаменитість для фотосесії приміряла розкішну білу сукню від бренду Elie Saab. Зелену довгу сукню з глибоким розрізом на нозі акторка також приміряла від ліванського дизайнера.

Зверніть увагу Жюлі Феррері прогулялася Парижем у береті, пальті Max Mara і кедах: стильний образ

Акторка також одягнула мереживну блузу та чорну косинку на голову від Dolce & Gabbana. Від італійського Модного будинку Пенелопа приміряла коротку сукню на ґудзиках, яку поєднала з колготками в сітку та високими чоботами на підборах.



Розкішна фотосесія Пенелопи Крус / Фото з Variety

Муза режисера Педро Альмодовара на Венеційському кінофестивалі отримала нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі "Паралельні матері". У стрічці Пенелопа Крус зіграла одиноку матір, дитину якої в пологовому будинку випадково переплутали з іншим малюком. Пропозицію знятися у фільмі вона отримала від Педро Альмодовара у розпал пандемії. Цей фільм ознаменував її восьму співпрацю з популярним режисером.



Розкішна фотосесія Пенелопи Крус / Фото з Variety

Акторка зазначила, що для неї Альмодовар – частинка сім’ї, втім на знімальному майданчику на перший план виходить професіоналізм, і вони забувають про дружбу, щоб зосередитися виключно на сюжеті.

"Ми створюємо дистанцію під час зйомки, яка захищає стосунки. Але навіть незважаючи на те, що сторонньому спостерігачеві це може не виглядати так, ніби я тусую зі своїм найкращим другом, я знаю про нього все. Я знаю, коли він у гарному настрої, а коли хвилюється. Він не може мені брехати, і я йому теж", – розповіла акторка.



Розкішна фотосесія Пенелопи Крус / Фото з Variety