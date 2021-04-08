Печворк на піку популярності: надихаємося образами інстаграм-модниць

Клаптикове шиття, яке називають печворк, переживає у 2021 році третю хвилю популярності. Вбрання у стилі печворк з’явилося ще у 70-х роках. Техніку зшивання старих речей практикували ще наші бабусі. Тренд на одяг виконаний у клаптиковій техніці повернувся у 2019 році, але саме цього сезону він буде на найбільшому піку популярності.

Придумана ще нашими бабусями техніка зшивання клаптиків речей зі старих речей стала модним трендом завдяки Іву Сен-Лорану: його плаття "за мотивами" картин нідерландського художника Пітера Мондріана в 60-х роках користувалося неймовірною популярністю.

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Уважніше до стилю печворк модниці придивлялися декілька років тому. Колекції одягу зшиті з клаптиків тканин з’явилися на показах Tom Ford, Missoni, Chloe, а також українського бренду Ksenia Schnaider.

Світові модниці цього року взялися активно носити одяг виконаний у техніці печворк. Шведська модель Ельза Госк, іспанська модниця Бланка Міро та данська інфлюенсерка Емілі Сіндлев носять яскраві речі в стилі печворк з простими худі, в’язаними кардиганами та шовковими штанами.

За словами представників модної індустрії, тренд на печворк став актуальним завдяки своїй інклюзивності. В епоху пандемії мода сильно змінилася. Тепер при створенні колекції дизайнери намагаються економити і переробляти тканини.

Абсолютними лідерами справедливо вважаються джинси, шорти та спідниці з деніму, виготовлені в клаптевій техніці, адже саме цей матеріал нарівні зі шкірою — справжній трендсетер нового сезону. Як його носять модниці – дивіться у добірці.