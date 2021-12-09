Pantone щороку об’єднує експертів з різних країн, і після кількох днів групових зустрічей обирається колір року. У наступному році цей колір відіграватиме значну роль у різних сферах, таких як дизайн і мода.

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Сайт інституту зазначив, що цей колір стимулює особисту винахідливість та творчість. На думку творців Very Peri демонструє безтурботну впевненість та сміливу цікавість.



Very Peri – головний колір 2022 року / Фото з інстаграму Beandshow

Його завдання – допомогти "прийняти ландшафт можливостей, що змінився". Peri у перській міфології – це витончені крилаті духи, відомі своєю красою та пустотливістю.

"Колір року відображає глобальні інновації та перетворення, що відбуваються. Оскільки суспільство продовжує усвідомлювати, що колір є важливою формою спілкування та способом виражати та впливати на ідеї та емоції, залучати та спілкуватися, складність цього нового синього відтінку з червоно-фіолетовим присмаком наголошує на величезних можливостях, які відкриваються перед нами", – зазначила віце-президентка Інститут кольору Pantone, Лорі Прессман.



Very Peri – головний колір 2022 року / Фото з інстаграму Beandshow

Нагадаємо, у 2021 році Pantone назвав два головних кольори – Illuminating (жовтий) та Ultimate Gray (сірий). Поєднання цих кольорів інститут схарактеризував як "такі, що надихають і дають надію".