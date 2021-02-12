Pantone назвав головні кольори осені та зими 2021-2022: беріть їх до уваги вже зараз

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Інститут кольору Pantone передбачив, які кольори та відтінки будуть популярними під час майбутнього Тижня моди у Нью-Йорку, що пройде з 14 по 18 лютого. Нові кольори символізують надію та креативність.
На думку представників Pantone в осінньо-зимовому періоді 2021-2022 переважатимуть відтінки, які найкраще поєднуються між собою.
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Виконавчий директор Pantone зазначила, що в основу палітри відтінків були покладені оновлення і відродження, яких так чекають люди в 2021 році.
У сезоні осінь-зима популярними будуть такі відтінки:
– сонячно-жовтий (Illuminating);
– нейтральний сірий (Ultimate Gray);
– міконосний синій (Mykonos Blue);
– фуксія (Fuchsia Fedora);
– теракотовий (Adobe);
– оливковий (Olive Branch);
– вогненно-червоний (Fire Whirl);
– блідо-рожевий (Pale Rosette);
– родоніт (Rhodonite);
– скраво-рожевий (Fuchsia Fedora);
– яскраво-зелений (Leprechaun);
– весняне озеро (Spring Lake);
– кокосовий крем (Coconut Cream);
– соєві боби (Soybean).
Синій Mykonos Blue нагадує всім про відпустку в Греції, яка для багатьох залишилася недосяжною через карантин. Жовтий – колір надії і головний колір 2021 року у парі з сірим. Сірий, хакі і молочний кольори базові для осені. Вони символізують тишу і спокій.
Також експерти пророкують тріумфальне повернення фуксії на модні подіуми. У минулих сезонах цей відтінок став справжнім хітом, але встиг всім набриднути і його витісний рожевий. Втім у нових осінньо-зимових колекціях дизайнери знову звернуть свою увагу на цей колір.
Усі представлені кольори і поєднання, за прогнозом експертів, будуть популярні протягом усього осінньо-зимового сезону 2021-2022.
Кольори осені та зими 2021-2022 / Фото Pantone