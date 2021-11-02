Панелопа Крус у чорній вуалі знялася для арабського Vogue: розкішні образи

Іспанська акторка Панелопа Крус, володарка премії «Оскар», знялася у розкішній чорно-білій фотосесії для арабського глянцю Vogue. 47-річна знаменитість стала головною героїнею листопадового номера.

Муза іспанського кінорежисера Педро Альмодовара позувала перед знаменитим дуетом Luigi & Iango. Акторка вже не вперше знімається перед спалахами об’єктивів італійського та швейцарського fashion-фотографів Луїджі Мурену та Янго Хензі.

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Амбасадорка Модного будинку Chanel знялася для видання у бездоганному вбранні від люксового французького бренду. Панелопа Крус вже кілька років є обличчям світової марки, тож обирає вбрання від Chanel на всі червоні доріжки та світські виходи.

Листопадовий номер Vogue святкує повернення драматичної романтики та розкішної краси, прикладом якої є оскароносна актриса Пенелопа Крус. Для обкладинки актриса позувала найкращим фотографам у Мадриді,

– пише арабське видання Vogue.

У розмові з журналістами видання, Панелопа розповіла, що для неї завжди дуже важливо правильно будувати пріоритети у житті. Попри те, що вона має досить успішну кар’єру в Голлівуді, все ж таки для неї в житті головне залишатися доброю мамою і дружиною.

Для обкладинки глянцю акторка позувала у драматичному образі, що складався з чорного твідового жакета, об’ємного шарфа із тюлі та чорної вуалі на обличчі. Її бездоганний аутфіт доповнив насичений макіяж в темних тонах та розкішні прикраси: сережки та брошка від Chanel.



Панелопа Крус стала головною героїнею арабського глянцю / Фото з Vogue Arabia

Актриса також приміряла довгі шкіряні рукавиці та чорний костюм з білим коміром та водолазкою. Стилісти підібрали для знаменитості стильний шкіряний костюм з мінімалістичним камінням, довершивши образ трендовими чоботами козаками.



Панелопа Крус стала головною героїнею арабського глянцю / Фото з Vogue Arabia



Панелопа Крус стала головною героїнею арабського глянцю / Фото з Vogue Arabia



Панелопа Крус стала головною героїнею арабського глянцю / Фото з Vogue Arabia