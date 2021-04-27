Одним із головних винаходів останнього часу вважається панама виконана в техніці кроше. Вперше вона з’явилася у розпал локдауну, навесні минулого року, однак найбільшу популярність отримала саме зараз.

Популяризувати новий тренд взялася іспанська модниця строкатого вбрання Бланка Міро. На своєму прикладі вона показала, як правильно носити панами, які в багатьох викликають подив.

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Панаму кроше зірка стрітстайлу одягає з різноманітними светрами, однак fashion-експерти кажуть, що її можна носити навіть зі штанними костюмами.

У таких в’язаних панамах вже засмагають супермоделі Белла Хадід та Кайя Гербер.

Однією з перших панами кроше почала робити власниця бренду Rat Hat Еліс Софія Наварин.

Головним для нас було побачити, що наші покупці, одягнувши панаму навіть вдома, відчувають прилив радості,

– зазначила Еліс у глянці Vogue Italia.

Фанаткою в’язаної панами є пасербиця віцепрезиденти США Камали Гарріс – модель Елла Емгофф. Дівчина в’яже їх самостійно, а нещодавно навіть запустила свій однойменний бренд в’язаного одягу.

Період карантину дався взнаки для 25-річної студентки Fashion Institute of Technology Делсі Гоу. В’язання у вільний від навчання час переросло у великий бренд Memorial Day. У дівчини з’явилося безліч зіркових шанувальників, серед яких Кайя Гербер.