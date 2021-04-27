Панами кроше – стильний аксесуар, який влітку будуть носити всі: фото
Одним із головних винаходів останнього часу вважається панама виконана в техніці кроше. Вперше вона з’явилася у розпал локдауну, навесні минулого року, однак найбільшу популярність отримала саме зараз.
Джерело:Vogue
Популяризувати новий тренд взялася іспанська модниця строкатого вбрання Бланка Міро. На своєму прикладі вона показала, як правильно носити панами, які в багатьох викликають подив.
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Панаму кроше зірка стрітстайлу одягає з різноманітними светрами, однак fashion-експерти кажуть, що її можна носити навіть зі штанними костюмами.
У таких в’язаних панамах вже засмагають супермоделі Белла Хадід та Кайя Гербер.
Однією з перших панами кроше почала робити власниця бренду Rat Hat Еліс Софія Наварин.
Головним для нас було побачити, що наші покупці, одягнувши панаму навіть вдома, відчувають прилив радості,
– зазначила Еліс у глянці Vogue Italia.
Фанаткою в’язаної панами є пасербиця віцепрезиденти США Камали Гарріс – модель Елла Емгофф. Дівчина в’яже їх самостійно, а нещодавно навіть запустила свій однойменний бренд в’язаного одягу.
Період карантину дався взнаки для 25-річної студентки Fashion Institute of Technology Делсі Гоу. В’язання у вільний від навчання час переросло у великий бренд Memorial Day. У дівчини з’явилося безліч зіркових шанувальників, серед яких Кайя Гербер.
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