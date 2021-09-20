Восени складно уявити жіночий гардероб без головних уборів, оскільки вони не лише стильно доповнюють образ, але й захищають нас від пронизливого вітру. Такі головні убори, як кепі, шапки чи бейсболки залишаються актуальними завжди.

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У трендах вже кілька сезонів тримається стьобаний матеріал, тож восени дизайнери запропонували придбати не лише такі куртки й пуховики, але й кепки та панами.

Модні головні убори в мас-маркетах доступні в широкому діапазоні кольорів, візерунків і фасонів, тому кожна модниця може знайти ідеальний для себе варіант.

Панами

Цієї осені придивіться до панам зі шкіри, нейлону або жаккарду. Шкіряні чорні панами вдало довершать куртки-косухи або модні шкіряні тренчі, а нейлонова панама стане вдалим доповненням до пуховика.



Трендові головні убори осені / Фото з Афіша Daily

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Бейсболки

Кепки будуть в тренчі до кінця осені. Це вдалий привід урізноманітнити свій гардероб цікавим головним убором. Бейсболками можна легко довершити утеплені сорочки, джинсові куртки, бомбери та жилетки.



Трендові головні убори осені / Фото з Афіша Daily

Шапки біні

Класику восени ніхто не скасовував, тож придивіться насамперед до базових головних уборів. Якщо у вас є класична чорна, біла, бежева чи коричнева шапка, робіть акцент на яскраві кольори.



Трендові головні убори осені / Фото з Афіша Daily

Кепі

Восени мода з беретів переходить на кепі. На перший погляд, вони виглядають стилістично складними, втім їх можна поєднувати з тренчами, пальтами, куртками чи бомберами.

Трендові головні убори осені / Фото з Афіша Daily