Восени складно уявити жіночий гардероб без головних уборів, оскільки вони не лише стильно доповнюють образ, але й захищають нас від пронизливого вітру. Такі головні убори, як кепі, шапки чи бейсболки залишаються актуальними завжди.

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У трендах вже кілька сезонів тримається стьобаний матеріал, тож восени дизайнери запропонували придбати не лише такі куртки й пуховики, але й кепки та панами.

Модні головні убори в мас-маркетах доступні в широкому діапазоні кольорів, візерунків і фасонів, тому кожна модниця може знайти ідеальний для себе варіант.

Панами

Цієї осені придивіться до панам зі шкіри, нейлону або жаккарду. Шкіряні чорні панами вдало довершать куртки-косухи або модні шкіряні тренчі, а нейлонова панама стане вдалим доповненням до пуховика.

Трендові головні убори осені
Трендові головні убори осені / Фото з Афіша Daily

Бейсболки

Кепки будуть в тренчі до кінця осені. Це вдалий привід урізноманітнити свій гардероб цікавим головним убором. Бейсболками можна легко довершити утеплені сорочки, джинсові куртки, бомбери та жилетки.

Трендові головні убори осені
Трендові головні убори осені / Фото з Афіша Daily

Шапки біні

Класику восени ніхто не скасовував, тож придивіться насамперед до базових головних уборів. Якщо у вас є класична чорна, біла, бежева чи коричнева шапка, робіть акцент на яскраві кольори.

Трендові головні убори осені
Трендові головні убори осені / Фото з Афіша Daily

Кепі

Восени мода з беретів переходить на кепі. На перший погляд, вони виглядають стилістично складними, втім їх можна поєднувати з тренчами, пальтами, куртками чи бомберами.

Трендові головні убори осеніТрендові головні убори осені / Фото з Афіша Daily