Ультрафіолетові промені не тільки небезпечні для шкіри, але й псують волосся. Саме тому влітку треба звернути особливу увагу на вироби, які вбережуть від перегріву.

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Панама

Панама – справжній хіт цього літа. Робіть ставку на яскраві кольори, які вдало поєднуються з пастельними відтінками. З такою панамою поєднуйте штанні костюми, сукні, спідниці та штани.

Яскраві панами також ідеально пасують до купальників, які в тандемі створюють цікавий літній аутфіт.

Кепка

Кепка влітку підійде не лише для заміських поїздок. Вона вдало виглядає і в парі з купальником, і зі штанним костюмом. Останній варіант зараз не надто вдалий для такої погоди, тож її можна носити з топами та джинсами-бермудами, як це робить Ельза Госк.

Косинка

Цього сезону косинки з шовку, шифону чи атласу б’ють всі рекорди, оскільки саме їх найчастіше одягають знаменитості. Кольори цього стильного елемента гардероба не менш різноманітні. Найбільше переважають зелені, рожеві та пастельні кольори, серед принтів - квітковий, горошок, клітинка, чи абстракція.

Солом’яний капелюх

Солом’яні капелюхи чудово захищають від сонячного проміння та вдало довершують пляжні образи. Окрім цього, такі капелюхи ідеально поєднуються з сукнями в стилі бохо та навіть вечірніми довгими виробами.

Переможниця конкурсу "Міс Україна-Всесвіт 2014" Анна Андрес одягає капелюх в парі з легкою сукнею та білою сорочкою.