Пальто з принтом у ромби та гумові чоботи: Ельза Госк показала стильний образ

Відома шведська модель добре знається на трендах, тож показала своїм прихильникам стильний осінній аутфіт. Білявка приміряла вбрання з нової колекції італійського Модного будинку Valentino.

"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк обожнює ділитись з фанами новими образами. Манекенниця любить трендове та яскраве вбрання, втім від базових аутфітів вона не відмовляється. Щоб образ не виглядав нудним, білявка довершила його плащем у трендовий ромбовий принт.

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32-річна модель надихає свою 6-мільйонну аудиторію на стильні образи, тож на своєму прикладі показала, як можна одягнутися у прохолодну погоду.

Образ Ельзи Госк

Ельза одягнула віскозний стрейчевий топ з горловиною у сітку. Коштує такий виріб на сайті 30 тисяч гривень. Топ на довгий рукав довершила жилетка із ребристої вовни та мохеру. Образ доповнила мініспідниця чорного кольору зі стильною складкою посередині.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Знаменитість доповнила образ трендовими гумовими черевиками чорного кольору з пелюстками Atelier 03 Rose, які коштують 25 тисяч гривень. Стильний аутфіт від Valentino довершило пальто у чорний і білий ромбовий принт з нової колекції. Верхній одяг від люксового бренду коштує 327 тисяч гривень.

Аутфіт моделі доповнювала чорна сумка з телячої шкіри із золотистою фурнітурою. Модель розпустила волосся, а на обличчі зробила природний макіяж.



Фантастичний аутфіт Ельзи Госк / Фото з інстаграму блогерки



Фантастичний аутфіт Ельзи Госк / Фото з інстаграму блогерки



Фантастичний аутфіт Ельзи Госк / Фото з інстаграму блогерки