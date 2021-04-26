Цієї ночі у Лос-Анджелесі відгриміла 93-а церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії Оскар-2021. Найочікуваніша подія у світі кінематографа переносилася, втім все ж таки відбулася. Знаменитості, як завжди, вражали своїми розкішними образами та ювелірними прикрасами, які коштують декілька мільйонів доларів.

Червона доріжка Оскару викликає неабияку зацікавленість та захоплення. Чарівні образи зірок хочеться розглядати годинами, адже для створення аутфітів селебретіз залучають стилістів, які чаклують над їхніми сукнями та прикрасами, ціна яких сягає мільйони доларів.

До теми Елегантні та розкішні: знаменитості у чорних сукнях на червоній доріжці Оскару-2021

Кожна знаменитість робить все для того, щоб сяяти у ніч Оскара. Для привернення уваги вони не лише одягають дизайнерські сукні від кутюр, але й доповнюють образи коштовними комплектами з рідкісними каменями, які вражають своєю помпезністю. Якими прикрасами запам’яталися зірки на церемонії вручення Оскар-2021 – читайте далі.

Розкішні прекраси на церемонії Оскар-2021

У найрозкішнішій прикрасі позувала перед камерами фотографів на червоній доріжці акторка Зендая. Знаменитість приїхала у довгій жовтій сукні від Valentino Haute Couture.

Її образ довершило масивне кольє Bvlgarі з нової колекції Magnifica з діамантами вагою 183 карати, вартість якого разом з сережками та перснями сягає понад 6 мільйонів доларів.



Розкішні прикраси знаменитостей на червоній доріжці / Getty Images

Ювелірний Дім Bvlgarі обрала для червоної доріжки Різ Уізерспун. Зірка одягнула романтичну сукню від Dior з контрастним чорним ремінцем. Вона довершила образ сережками з діамантами, перснями та браслетом, загальна ціна яких сягає сотні тисяч доларів.



Розкішні прикраси знаменитостей на червоній доріжці / Getty Images

Ванесса Кірбі, що здобула популярність після серіалу "Корона" обрала ніжну та елегантну сукню Gucci пудрового відтінку. До лаконічного образу вона підібрала ювелірну прикрасу, що складалася з доріжки дорогоцінного каміння від Cartier.



Розкішні прикраси знаменитостей на червоній доріжці / Getty Images

Акторка Анджела Бассетт з’явилася на червоній доріжці у сукні з гігантським бантом від Alberta Ferretti. Ефектний аксесуар зі шлейфом на спині прикував увагу багатьох фотографів. Зірка доповнила свій образ великими сережками, браслетом і перснем від Chopard.



Розкішні прикраси знаменитостей на червоній доріжці / Getty Images

Зірка серіалу "Велика маленька брехня" Лора Дерн вибрала для 93-ої церемонії кіноакадемії елегантну чорно-білу сукню від Oscar de la Renta. Знаменитість довершила свій аутфіт сережками, перснем та браслетом від Pomelatto.



Розкішні прикраси знаменитостей на червоній доріжці / Getty Images

Для Реджини Кінг бренд Louis Vuitton створив приголомшливу сукню небесно-блакитного відтінку з рукавами. На його створення у майстрів французького ательє пішло понад 140 годин роботи і 62 тисячі блискіток. Розкішний образ акторка доповнила сережками з каменів від Forevermark.



Розкішні прикраси знаменитостей на червоній доріжці / Getty Images