Грандіозна церемонія Оскару розпочалась вночі з 25 на 26 квітня у Лос-Анджелесі. Тішили поціновувачів престижної премії не лише зірки у розкішних образах, але й знамениті пари, які також вражали бездоганними аутфітами.

Парні виходи знаменитостей на червоних доріжках завжди привертають багато уваги. Церемонія Оскар-2021, яка відбулася у звичному офлайн-форматі не стала виключенням.

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На червоній доріжці у своїх образах виблискували десятки зірок. Модні та закохані знаменитості стали окремою прикрасою вечора. На грандіозну подію завітали не лише сімейні пари, але й ті, які вперше разом вийшли у світ.

Голлі Беррі та її коханий Вант Хант здійснили знаковий вихід на червону доріжку. 54-річна акторка та її 51-річний бойфренд співак та композитор Вант Хант вперше з’явилися перед спалахами фотокамер.

Актриса обрала фіолетову сукню-бюстьє з габаритним бантом від Dolce & Gabbana, а Вант одягнув оксамитовий костюм синього кольору. Голлі Беррі красувалася на червоній доріжці з новою зачіскою. Перед церемонією акторка зробила асиметричне каре з гривкою.



Розкішні пари на червоній доріжці / Getty Images

Зірка фільму "Великий Гетсбі" Керрі Малліган сяяла у золотистій сукні від Valentino. Акторку супроводжував виконавець Маркус Мамфорд.



Розкішні пари на червоній доріжці / Getty Images

Реджина Кінг позувала у блакитній сукні Louis Vuitton з рукавами-метеликами. На створення цього шедеврального плаття у майстрів французького ательє пішло понад 140 годин роботи і 62 тисячі блискіток. Позував перед камерами разом із Реджиною її партнер Елдіс Годж.



Розкішні пари на червоній доріжці / Getty Images

Леслі Одом-молодший з'явився в костюмі Brioni, створеному з ниток з вкрапленням натурального золота. Його супроводжувала дружина, актриса Ніколетт Робінсон.



Розкішні пари на червоній доріжці / Getty Images

Британський комедійний актор Саша Барон Коен обрав коричневий піджак та молочні штани від Ralph Lauren, а його дружина постала в чорній сукні від Dior та прикрасах Bvlgari. Актор боровся за нагороду в номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану", втім її отримав Даніел Калуя.



Розкішні пари на червоній доріжці / Getty Images