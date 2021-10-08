Осінь – золотий час для трикотажу: Алессандра Амбросіо зачаровує мережу оливковим образом

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо любить стильне вбрання. Зірка Victoria's Secret на своєму прикладі показала, як поєднувати трикотажні речі восени та виглядати в них ефектно.

Манекенниця скористалася цікавим стилістичним прийомом, який можна легко повторити. Завдяки своїм образам 40-річна модель невпинно потрапляє у стрітстайл-хроніки.

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У своєму інстаграмі, за яким стежить понад 10 мільйонів користувачів зі всього світу, Алессандра Амбросіо показала кілька свіжих кадрів.

Образ Алессандри Амбросіо

Для прогулянки знаменитість обрала вбрання, яке створив креативний директор бренду Balmain Олів'є Рустен. Красуня приміряла на собі оливковий трикотажний топ з оголеними плечима та подовженими рукавами.

Образ доповнила спідниця міді з коричневими вставками та накладними кишенями. Виріб оздоблений ґудзиками, які можна застібнути або розстібнути за бажанням. Чарівний аутфіт модель довершила гірчичними туфлями на підборах та коричневою сумкою з хутром.

Знаменитість закріпила зібране переднє волосся крабиком, доповнивши образ золотистим ланцюжком та масивними сережками.



Модний образ Алессандри Амбросіо / Фото з інстаграму моделі



Модний образ Алессандри Амбросіо / Фото з інстаграму моделі

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