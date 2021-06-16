Якщо у вашому гардеробі ще немає яскравої апельсинової речі, радимо звернути увагу на образи інфлюенсерів.

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Оранжевий часто з’являвся на моделях у весняно-літніх колекціях 2021. Вбрання цього кольору представили Valentino, Sportmax, Versace, MSGM та багато інших брендів.

Цього сезону в оранжевий колір забарвлені сукні, сорочки, топи, шорти, спідниці, панами, сумки та взуття.

Бренд Sportmax цього літа рекомендує робити ставку на orange total look, збалансувати який допоможуть нейтральні базові аксесуари. Valentino поєднав апельсиновий з ніжним лавандовим. Виглядає такий союз кольорів дуже вдало та цікаво.



Оранжевий колір бренду Sportmax / Vogue



Оранжевий колір бренду Valentino / Vogue

Надихнутися на сміливі комбінації допоможуть аутфіти знаменитих інфлюенсерів. Данська ікона стилю Емілі Сіндлев та німкеня Леоні Ганне люблять застосовувати у своїх образах яскраві кольори та відтінки, а також філігранно грають з текстурами.

Спробуйте колір насиченого апельсина поєднати з неоново-жовтим, рубіново-червоним та рожевим електриком. В парі ці кольори виглядатимуть надзвичайно ефектно.

Шведська модель Ельза Госк обирає цього літа оранжевий комбінезон з екошкіри, поєднуючи з сорочкою на короткий рукав. Британка Алісія Родді до чорної футболки з чоловічого плеча підбирає оранжеві джинси, а модниця Ніна Сандбег рожеву сорочку і туфлі доповнює оранжевими штанами.