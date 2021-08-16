На церемонію відкриття Одеського кінофестивалю запросили спеціальних гостей, відомих кінозірок та режисерів. До зіркового складу приєдналися представники українського шоу-бізнесу та навіть інфлюенсери.

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Цьогорічний кінофестиваль присвячений 30-річчю Незалежності України. Для важливої кіноподії Оля Полякова обрала сукню від популярного вітчизняного дизайнера Андре Тана.

Образ Олі Полякової

Виконавиця позувала перед камерами фотографів у довгій чорній сукні, яка підкреслила її струнку талію. Верх плаття виконаний у білому кольорі з відкритими плечима та масивною оборкою.

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Біляве волосся красуня заплела у довгий хвіст, поставши на червоній доріжці у незвичному амплуа. Полякова зробила гривку, яка їй дуже личить. Образ знаменитості доповнювали чорні босоніжки від українського бренду Marsala.

Довершили аутфіт коштовні сережки з кольє та насичений макіяж. Візажисти намалювали повіки світлими тінями, підкресливши погляд масивними чорними стрілками. Особливої родзинки образу надали яскраво нафарбовані губи червоною помадою.

Компанію Олі Поляковій на червоній доріжці склав Михайло Ясінський. У своєму дописі в інстаграмі, виконавиця зазначила, що на Кіноринку в рамках ОМКФ спільно з FILM.UA Group буде представлений фільм "Зірки за обміном", в якому вони з Михайлом є співпродюсерами.

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