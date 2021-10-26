Олівія Палермо замилувала бездоганним кремовим образом для Elle Сroatia: стильне фото
Джерело:інстаграм Олівії Палермо
Світська модниця із Нью-Йорка Олівія Палермо любить красиво виглядати на будь-яких заходах чи прогулянках. Знаменитість нещодавно знялася для хорватського глянцю Elle у стильному осінньому аутфіті.
Американська модель володіє бездоганним смаком, тож на власних прикладах показує бездоганні образи. Знаменитість добре вміє поєднувати кольори, тканини, принти і фактури.
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Олівія Палермо є однією з найвідоміших ікон стилю. Інфлюенсерка легко поєднує тенденції та є джерелом натхнення для багатьох людей.
Новий образ Олівії Палермо
Нью-йоркська модниця знялася на сторінках хорватського Elle в елегантному аутфіті. На тлі дощового міста Олівія позувала у бежевому в’язаному светрі та широких шортах-кюлотах.
Її образ доповнило розслаблене коротке темно-молочне пальто та чорні чоботи на шнурівках. Знаменитість розпустила біляве волосся та зробила легкі кучері. Візажисти підкреслили погляд Олівії чорними тінями, а губи – коричневою помадою.
Осінній образ Олівії Палермо / Фото з інстаграму світської левиці
Реакція мережі на образ Олівії Палермо
- "Фантастичний образ";
- "Шикарний кадр";
- "Королева Нью-Йорка";
- "Божественний аутфіт";
- "Ваші образи, як завжди, актуальні. Люблю ваше відчуття стилю".