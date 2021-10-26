Олівія Палермо замилувала бездоганним кремовим образом для Elle Сroatia: стильне фото

26 жовтня 2021 , 15:35
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Олівії Палермо

Світська модниця із Нью-Йорка Олівія Палермо любить красиво виглядати на будь-яких заходах чи прогулянках. Знаменитість нещодавно знялася для хорватського глянцю Elle у стильному осінньому аутфіті.

Американська модель володіє бездоганним смаком, тож на власних прикладах показує бездоганні образи. Знаменитість добре вміє поєднувати кольори, тканини, принти і фактури.

Цікаво Кім Кардашян випустила колекцію з брендом Fendi: бездоганні образи

Олівія Палермо є однією з найвідоміших ікон стилю. Інфлюенсерка легко поєднує тенденції та є джерелом натхнення для багатьох людей.

Новий образ Олівії Палермо

Нью-йоркська модниця знялася на сторінках хорватського Elle в елегантному аутфіті. На тлі дощового міста Олівія позувала у бежевому в’язаному светрі та широких шортах-кюлотах.

Її образ доповнило розслаблене коротке темно-молочне пальто та чорні чоботи на шнурівках. Знаменитість розпустила біляве волосся та зробила легкі кучері. Візажисти підкреслили погляд Олівії чорними тінями, а губи – коричневою помадою.


Осінній образ Олівії Палермо / Фото з інстаграму світської левиці

Реакція мережі на образ Олівії Палермо

  • "Фантастичний образ";
  • "Шикарний кадр";
  • "Королева Нью-Йорка";
  • "Божественний аутфіт";
  • "Ваші образи, як завжди, актуальні. Люблю ваше відчуття стилю".
Автор: Юлія Турелик