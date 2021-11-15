Олівія Палермо зачарувала сукнею, яку обрала на весілля друзів: розкішні фото

Американська модель Олівія Палермо любить красуватися у вишуканих образах. Кілька днів тому знаменитість відправилася на весілля зі своїм чоловіком Йоханнесом Хьюблом та продемонструвала в мережі ефектний аутфіт.

Світська левиця Олівія Палермо входить до числа найбільш елегантних жінок світу. Модниця часто одягається в трендові речі та є джерелом натхнення для багатьох людей.

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На весілля до Саймона Гека з Філом Ріпортелло інфлюенсерка одягнула пишну сукню Giambattista Valli, яку представили на Тижні моди у вересні. Сукня з весняно-літньої колекції майбутнього сезону оздоблена оксамитовою чорною вставкою з бретелями та розкішною білою спідницею в рожеві квіти з коротким корсетом.

35-річна знаменитість доповнила образ чорним мінімалістичним клатчем від Jimmy Choo, а волосся заплела в косу, доповнивши його чорним бантом. Чоловік модниці позував у білій сорочці та чорному костюмі, доповнивши свій аутфіт метеликом.



Ефектний вихід Олівії Палермо / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Після офіційного весільного прийому Олівія Палермо переодяглася в жовту сукню з блискітками та з пір’ям на манжетах, зав’язавши волосся в елегантний пучок. Її образ доповнювала біла сумка з камінчиками у вигляді кулі, оздоблена довгим пір’ям.



Ефектний вихід Олівії Палермо / Фото з інстаграму інфлюенсерки