Американська модниця Олівія Палермо любить вишукані образи. Модель продемонструвала своїй багатомільйонній аудиторії в інстаграмі стильний аутфіт, який можна взяти до уваги та приміряти цієї весни багатьом.

Модниця Олівія Палермо входить до числа найбільш елегантних жінок світу. Інфлюенсерка легко поєднує тенденції та є джерелом натхнення для багатьох людей.

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З приходом весни улюблениця стрітстайл-фотографів почала активніше залучати в свої образи яскраві кольори. Знаменитість вже позувала в червоній квітковій сукні, персиковому та рожевому пальто, а зараз одягнула стильний атласний костюм в жовті квіти.

Ефектний образ Олівії Палермо

Олівія опублікувала кадр зроблений у модному районі Нью-Йорка – Dumbo. Район у Брукліні вирізняється приватними бутиками, елітними ресторанами й модними кафе.

Палермо позувала у стильному шовковому костюмі коричневого кольору з великими жовтими квітами від бренду SMYTHE. Костюм складався з елегантної сорочки з об’ємними рукавами та широких штанів-кюлотів.

Fashion-блогерка показала своїй 6-мільйонній аудиторії модний урок щодо стилізування речей. Олівія ефектний костюм доповнила бордовим шарфом від Pringle of Scotland. Вона елегантно накинула його на плечі, створивши цікавий туфіт. Для прогулянки містом знаменитість одягнула ультрастильні чорні лофери.

Волосся білявка розпустила та нафарбувала губи коричневою помадою. Її чарівний образ довершили окуляри-напівмісяці.



Бездоганний аутфіт Олівії Палермо / Фото з інстаграму



Бездоганний аутфіт Олівії Палермо / Фото з інстаграму