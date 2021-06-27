Олівія Палермо показує ідеальний костюм на літо, який підійде для недільної прогулянки: фото

Героїня стрітстайлу Олівія Палермо показала своїй багатомільйонній аудиторії в інстаграмі стильне вбрання на літо, яке можна одягнути не лише для прогулянки у вихідний день, але й на святкову подію.

Легкі костюми та сукні влітку є незмінною константою в жіночому гардеробі. В спекотну пору року джинси відходять на другий план, поступаючись вбранню з натуральних матеріалів.

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Нью-йоркська модниця після доволі довгого затишшя у своєму інстаграмі, повернулася до фанів з новою порцією стильних образів. Інфлюенсерка любить красиво одягатися, тож на своєму прикладі показала, який костюм варто придбати цього літа.

Образ Олівії Палермо

Знаменитість одягнула білий топ з широкими бретелями та спідницю міді з розрізом на нозі. Цього сезону оголювати частини тіла завдяки вбранню стало дуже модним, тож замість суцільної сукні, дизайнери вирішили розділити виріб, представивши стильний костюм з топа та спідниці.

Лаконічне вбрання оголює маленьку частину живота, не виглядаючи аніскільки вульгарно, навпаки, костюм є дуже елегантним.

Білявка вирішила не перевантажувати нічим зайвим образ, тож всього лише випрямила волосся, одягнула золоті браслети та ланцюжок на шию.

35-річна світська левиця любить насичені макіяжі, тому підкреслила погляд темними тінями з чорним олівцем. Губи інфлюенсерка намалювала коричневою помадою.



Бездоганний образ Олівії Палермо / Фото з інстаграму