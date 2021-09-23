Класика офіційного стилю часто буває занадто банальною та скучною, оскільки не завжди до біло-чорного ансамблю вдається додати яскравий аксесуар, який не зіпсує образ, а навпаки – доповнить його.
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Стрітстайл-зірка Олівія Палермо знає, як додати своєму образу родзинки. Знаменитість на вулицях Нью-Йорка пройшлася у бездоганному аутфіті, представивши свою інтерпретацію ділової класики.
Образ Олівії Палермо
Світська левиця і одна з найвідоміших модниць приміряла на собі білу класичну сорочку розслабленою крою, довершивши образ довгою шкіряною спідницею чорного кольору.
35-річна ікона стилю довершила look яскравим взуттям. Вона одягнула кислотно-жовті лофери. Модниця також не забула про важливий аксесуар – чорні сонцезахисні окуляри, які вдало доповнили образ.
Волосся Олівія Палермо розпустила, а на губи нанесла світло-рожеву помаду. Знаменитість не стала доповнювати образ жодними прикрасами.
На прикладі стрітстайл-зірки, модниці зі всього світу мають можливість побачити, як можна стилізувати класичні речі так, щоб вони виглядали ефектно.
Стильний образ Олівії Палермо / Фото з інстаграму
Стильний образ Олівії Палермо / Фото з інстаграму