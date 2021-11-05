Олівія Палермо показала практичний осінній образ, який може повторити кожна модниця: фото
Джерело:інстаграм Олівії Палермо
Американська модель Олівія Палермо показує своїм прихильникам стильний осінній образ. Замість улюблених блуз та сорочок знаменитість обрала затишний осінній светр.
Світська левиця часто демонструє свої стильні образи на вулицях Нью-Йорка потрапляючи під приціли папараці. Також вона сама публікує вдалі комбінації речей у своєму інстаграмі, ділячись з фанатами цікавим образом, який може приміряти на собі кожна модниця.
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Якщо ваша юність припала на 2000-ні, то, ймовірно, ви згадаєте реаліті-шоу The City, про молодих дівчат, які переїхали з Каліфорнії до Нью-Йорка, щоб побудувати кар’єру в модній індустрії. Однією з них була Олівія Палермо. Дівчина стала стилістом та почала приковувати своїми образами увагу всіх стрітстайл-фотографів. Тепер вона демонструє стильні образи, які неможливо обійти боком.
Образ Олівії Палермо
35-річна ікона стилю на своєму прикладі доводить, що в холодну пору року можна виглядати красиво, якщо вдало поєднати між собою речі. Так, зірка стрітстайлу одягнула коричневий в’язаний светр з горловиною у широкі бордові та тонкі білі смужки.
Аутфіт Олівія доповнила спідницею відтінку молочного шоколаду. Також красуня використала цікавий трюк, про який говорили hair-стилісти ще на початку року. Заправлене волосся в горловину светра – тренд, який вже помалу починає привертати увагу багатьох модниць.
Інфлюенсерка доповнила образ годинником, а на обличчі зробила ніжний макіяж в коричневих тонах.
Стильний образ Олівії Палермо / Фото з інстаграму світської левиці