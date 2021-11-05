Світська левиця часто демонструє свої стильні образи на вулицях Нью-Йорка потрапляючи під приціли папараці. Також вона сама публікує вдалі комбінації речей у своєму інстаграмі, ділячись з фанатами цікавим образом, який може приміряти на собі кожна модниця.

Дивіться також Трендові офісні аутфіти, які ви захочете повторити: модні ідеї на кожен день

Якщо ваша юність припала на 2000-ні, то, ймовірно, ви згадаєте реаліті-шоу The City, про молодих дівчат, які переїхали з Каліфорнії до Нью-Йорка, щоб побудувати кар’єру в модній індустрії. Однією з них була Олівія Палермо. Дівчина стала стилістом та почала приковувати своїми образами увагу всіх стрітстайл-фотографів. Тепер вона демонструє стильні образи, які неможливо обійти боком.

Образ Олівії Палермо

35-річна ікона стилю на своєму прикладі доводить, що в холодну пору року можна виглядати красиво, якщо вдало поєднати між собою речі. Так, зірка стрітстайлу одягнула коричневий в’язаний светр з горловиною у широкі бордові та тонкі білі смужки.

Аутфіт Олівія доповнила спідницею відтінку молочного шоколаду. Також красуня використала цікавий трюк, про який говорили hair-стилісти ще на початку року. Заправлене волосся в горловину светра – тренд, який вже помалу починає привертати увагу багатьох модниць.

Інфлюенсерка доповнила образ годинником, а на обличчі зробила ніжний макіяж в коричневих тонах.



Стильний образ Олівії Палермо / Фото з інстаграму світської левиці