Олівія Палермо одягнула жовтий костюм та сорочку з рукавами-буфами: бездоганний образ

Американська модель Олівія Палермо володіє бездоганним смаком, тож на власних прикладах показує, як створити багатошаровий та стильний образ.

Знаменитість добре вміє поєднувати кольори, тканини, принти і фактури.

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Модниця Олівія Палермо входить до числа найбільш елегантних жінок світу. Інфлюенсерка легко поєднує тенденції та є джерелом натхнення для багатьох людей.

Ефектний look Олівії Палермо

Олівія опублікувала кадр зроблений у найбільшій в світі залізничній платформі – Гранд-Сентрал-Стейшн – історичному вокзалі, розміщеному у Мангеттенському Мідтауні в місті Нью-Йорк.

Палермо позувала у гірчичному штанному костюмі, що складався зі штанів та жилету. Зверху інфлюенсерка одягнула коричневе пальто оздоблене штучним хутром. Під костюм-двійку Олівія одягнула фактурну темно-синю сорочку з подовженим кроєм та актуальними рукавами-буфами.

Образ модниця довершила класичними темними лоферами на шнурівках, чорною захисною маскою, якою Палермо користується постійно від початку пандемії та лаконічною чорною сумкою.



Олівія Палермо показала, як стильно одягати фактурну сорочку / Фото з інстаграму



Олівія Палермо показала, як стильно одягати фактурну сорочку / Фото з інстаграму