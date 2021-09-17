Олівія Палермо одягнула джинсову спідницю та сорочку оверсайз у смужку: бездоганний образ
Джерело:інстаграм Олівії Палермо
Американська світська левиця Олівія Палермо володіє бездоганним смаком. Вона часто показує на власних прикладах стильні образи, які можна досить легко повторити.
Знаменитість добре вміє поєднувати кольори, тканини, принти і фактури. Модниця Олівія Палермо входить до числа найбільш елегантних жінок світу. Інфлюенсерка легко поєднує тенденції та є джерелом натхнення для багатьох людей.
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Стильний образ Олівії Палермо
Світська левиця показала своїй 6-мільйонній аудиторії аутфіт, в якому вона прийшла на показ CAROLINA HERRERA, який проходив у рамках Тижня моди у Нью-Йорку. Олівія одягнула чорну майку від The Range, яку доповнила білою сорочкою в голубу смужку.
Знаменитість доповнила образ джинсовою мініспідницею з ременем та круглою пряжкою. Аутфіт Олівії Палермо довершили сріблясті босоніжки з гліттером від бренду Giannico, які коштують 28 тисяч гривень.Усі світові зірки знають: робити бездоганні фото для мережі варто на фоні камінів. Тож будьте теж у тренді та обирайте стильні й безпечні електрокаміни Dimplex.
Олівія взяла з собою на показ мінімалістичний голубий клатч з кремовою хустинкою в рожеві квіти. Модель розпустила волосся, підкреслила погляд чорними стрілками, а губи намалювала коричневою помадою.
Модний образ Олівії Палермо / Фото з інстаграму світської левиці