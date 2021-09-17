Знаменитість добре вміє поєднувати кольори, тканини, принти і фактури. Модниця Олівія Палермо входить до числа найбільш елегантних жінок світу. Інфлюенсерка легко поєднує тенденції та є джерелом натхнення для багатьох людей.

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Стильний образ Олівії Палермо

Світська левиця показала своїй 6-мільйонній аудиторії аутфіт, в якому вона прийшла на показ CAROLINA HERRERA, який проходив у рамках Тижня моди у Нью-Йорку. Олівія одягнула чорну майку від The Range, яку доповнила білою сорочкою в голубу смужку.

Знаменитість доповнила образ джинсовою мініспідницею з ременем та круглою пряжкою. Аутфіт Олівії Палермо довершили сріблясті босоніжки з гліттером від бренду Giannico, які коштують 28 тисяч гривень.

Усі світові зірки знають: робити бездоганні фото для мережі варто на фоні камінів. Тож будьте теж у тренді та обирайте стильні й безпечні електрокаміни Dimplex.

Олівія взяла з собою на показ мінімалістичний голубий клатч з кремовою хустинкою в рожеві квіти. Модель розпустила волосся, підкреслила погляд чорними стрілками, а губи намалювала коричневою помадою.



Модний образ Олівії Палермо / Фото з інстаграму світської левиці