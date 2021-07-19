Олівія Палермо вийшла на вулицю Нью-Йорка у стильній сорочці та довгій спідниці: фото
Джерело:інстаграм Олівії Палермо
Героїня стрітстайлу Олівія Палермо любить вигулювати свої стильні образи. Знаменитість похизувалася перед своєю великою аудиторією красивим образом у класичному стилі.
Fashion-блогерку з Нью-Йорка називають однією з найсильніших жінок у світі моди. Під час виходів її підстерігають папараці, дизайнери очікують побачити її в перших рядах модних шоу, а популярні бренди постійно пропонують їй співпрацю.
Читайте також Леоні Ганне одягнула розкішну золотисту сукню на закриття Каннського кінофестивалю: фото
Олівія Палермо опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі розкішний аутфіт, який підійде для ділової зустрічі, світського виходу або для походу в офіс.
Один із найпростіших способів одягнутися елегантно – поєднати білу класичну сорочку та чорну спідницю. Поєднання білого та чорного – вічна класика, яка непідвладна часу.
Образ Олівіїї Палермо
Знаменитість вийшла на прогулянку у білій атласній сорочці з декоративним пір’ям від Zara, яку поєднала чорною фактурною спідницею, що оброблена чорно-білою шляркою внизу.
Розкішний аутфіт Олівія Палермо довершила чорними мюлями з гострим носком, що оздоблені різнокольоровою вишивкою. Свій образ вона довершила сонцезахисними окулярами від Fendi та солом’яною сумкою Giambattista Valli.
Біляве волосся Олівія заплела у хвіст та зробила кілька милих кадрів на тлі жовтих американських автобусів.
Стильний образ світської левиці Олівії Палермо / Фото з інстаграму
Стильний образ світської левиці Олівії Палермо / Фото з інстаграму