Fashion-блогерку з Нью-Йорка називають однією з найсильніших жінок у світі моди. Під час виходів її підстерігають папараці, дизайнери очікують побачити її в перших рядах модних шоу, а популярні бренди постійно пропонують їй співпрацю.

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Олівія Палермо опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі розкішний аутфіт, який підійде для ділової зустрічі, світського виходу або для походу в офіс.

Один із найпростіших способів одягнутися елегантно – поєднати білу класичну сорочку та чорну спідницю. Поєднання білого та чорного – вічна класика, яка непідвладна часу.

Образ Олівіїї Палермо

Знаменитість вийшла на прогулянку у білій атласній сорочці з декоративним пір’ям від Zara, яку поєднала чорною фактурною спідницею, що оброблена чорно-білою шляркою внизу.

Розкішний аутфіт Олівія Палермо довершила чорними мюлями з гострим носком, що оздоблені різнокольоровою вишивкою. Свій образ вона довершила сонцезахисними окулярами від Fendi та солом’яною сумкою Giambattista Valli.

Біляве волосся Олівія заплела у хвіст та зробила кілька милих кадрів на тлі жовтих американських автобусів.



Стильний образ світської левиці Олівії Палермо / Фото з інстаграму



Стильний образ світської левиці Олівії Палермо / Фото з інстаграму