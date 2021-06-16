"Міс Всесвіт" Олівія Калпо вийшла у світ з собакою у неймовірних образах: красиві кадри

Переможниця конкурсів "Міс Америка 2012" та "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо здійснила декілька світських виходів у Нью-Йорку. Новими образами модель зачарувала стрітстайл-фотографів.

Для першого світського виходу 29-річна знаменитість обрала ефектний чорний total look. Папараці зазнімкували Олівію, яка поспішала на прем’єру фільму Venus as a Boy, що проходила в рамках фестивалю Tribeca у Нью-Йорку. Кінофестиваль розпочався 9 червня та завершиться у неділю, 20 червня.

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Супермодель одягнула чорний костюм, який складається з вкороченого жакета з глибоким вирізом, сітчастими рукавами та короткої спідниці. Стильний образ довершили туфлі-човники з чорної шкіри, оздоблені шкіряним вузлом.

Дівчина зав’язала волосся у пучок, одягнула срібні сережки та підкреслила святковий образ макіяжем. Вона намалювала очі тінями та чорною підводкою, а губи нафарбувала коричневою помадою, підкресливши контур темно-коричневим олівцем.

Особливого шарму кадрам надала собачка, яку Олівія тримала на руках. Модель часто з’являється перед камерами зі своїм домашнім улюбленцем.



Стильні образи Олівії Калпо / Getty Images

Наступного дня модель вчергове вразила фотографів стриманим та стильним аутфітом. Знаменитість одягнула бежеву сукню-сорочку на короткий рукав, яку доповнила ременем на талії.

Олівія в тон до плаття обрала сумку кольору слонової кістки, а довершила аутфіт сабо з колекції Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Калпо зав’язала внизу хвіст, підкреслила очі тінями та лайнером, а губи нафарбувала рожевою помадою. На руках знаменитість знову тримала милу собачку.



Стильні образи Олівії Калпо / Getty Images



Стильні образи Олівії Калпо / Getty Images