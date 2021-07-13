Ольга Куриленко почала працювати моделлю у 13 років, через 3 роки вона переїхала у Париж, однак там вирішила зробити ставку не на моделінг, а на акторську кар’єру. Вона почала активно займатися акторською майстерністю та з великим заохоченням відвідувала аматорську школу драматичного мистецтва.

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В інтерв’ю знаменитість розповіла, що сильно прагнула в той час "зробити щось з себе".

Я відчувала, що у мене немає вибору, що я мушу досягти успіху. Моїм головним завданням була робота. Я бачила занадто багато дівчат, які зустрічалися з чоловіками, які їм не подобались, просто для того, щоб мати власну квартиру або одяг чи їжу. Я тоді подумала, що ніколи не буду залежати від чоловіка. Я б спала на вулиці, перш ніж це зробила,

– згадує шлях до успіху актриса.

Не дарма юна дівчина так охоче рвалася зайняти своє місце під сонцем. Зараз у її творчому доробку десятки відомих фільмів, сотні фотосесій та обкладинок для глянців.

Для зйомок у виданні Country & Town House 41-річна зірка бойовиків позувала перед камерою фотографа Дена Хака. За яскравий стиль знаменитості відповідала Ніколь Смолвуд. Акторку в образі білявки у новій фотосесії вирішив побачити Бен Кук, а за макіяж відповідала Наталі Елені.

Стилісти одягнули Ольгу Куриленко у яскраве вбрання. Знаменитість приміряла білу довгу сукню, рожевий лляний костюм, сатинове плаття без бретельок, стильному червоному купальнику та багатьох інших образах.

Візажисти намалювали повіки голубими тінями та підводкою, підкресливши такий макіяж помадою малинового відтінку. Для фотосесії Ольга Куриленко позувала з білявим випрямленим волоссям.



Яскрава фотосесія Ольги Куриленко / Фото з інстаграму



Яскрава фотосесія Ольги Куриленко / Фото з інстаграму



Яскрава фотосесія Ольги Куриленко / Фото з інстаграму



Яскрава фотосесія Ольги Куриленко / Фото з інстаграму



Яскрава фотосесія Ольги Куриленко / Фото з інстаграму



Яскрава фотосесія Ольги Куриленко / Фото з інстаграму



Яскрава фотосесія Ольги Куриленко / Фото з інстаграму



Яскрава фотосесія Ольги Куриленко / Фото з інстаграму



Яскрава фотосесія Ольги Куриленко / Фото з інстаграму