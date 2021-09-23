Під час кожного свого публічного виходу Ольга Фреймут підкорює елегантністю. Знаменитість можна назвати прихильницею класичного стилю. Телеведуча довгий період жила у Лондоні, тому любить одягатися, як справжня британка.

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У гардеробі Ольги Фреймут переважають штанні костюми, сукні, сорочки, блузи, пальта і тренчі. Знаменитість демонструє бездоганні образи у розкішній зачісці та ніжному макіяжі, втім рідко постає перед камерою у кежуальному стилі.

Нещодавно подруга Ольги Фреймут випустила нову колекцію спортивних костюмів та запросила телеведучу знятися в кількох рекламних кадрах.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

"Мені подобається одягатися із зусиллям, щоб голлівудська укладка, підбори, плаття, в якому треба рівно тримати спину і втягувати живіт. А моя подруга найбільше милується мною, коли я кежуальна і розслаблена", – написала Фреймут.

Знаменита білявка приміряла оранжевий та молочний спортивний костюм. На одному з кадрів вона позувала поруч зі своєю подругою. Також на сторінці бренду з’явилося кілька світлин Фреймут у розкішній сірій машині Range Rover.

Телеведуча приміряла світшот з капюшоном та завужені джокери з асиметричним манжетом. Ціна такого виробу складає 2400 гривень. Аутфіт знаменитості довершували сірі кросівки та чорні сонцезахисні окуляри.

Реакція мережі на стиль Ольги Фреймут

"Вам дуже личить цей стиль";

"Можна і в кежуалі виглядати елегантно! У вас дуже красиво виходить!";

"Дуже гарні фото! Спортивні костюми вам пасують";

"Вам однаково пасують обидва варіанти. Ви для мене приклад елегантності!".



Ольга Фреймут приміряла спортивний костюм / Фото з інстаграму телеведучої



Ольга Фреймут приміряла спортивний костюм / Фото з інстаграму телеведучої



Ольга Фреймут приміряла спортивний костюм / Фото з інстаграму телеведучої



Ольга Фреймут приміряла спортивний костюм / Фото з інстаграму телеведучої