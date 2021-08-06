За словами Зеленської, вона обирає молодих українських дизайнерів, оскільки сама належить до молодої генерації. Коли ж вона шукала для співпраці дизайнерів, відгукнулись якраз молоді "імена". Серед них – Іван Фролов та Артем Климчук.

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Втім, тільки-но вона потрапила до Офісу президента, їй нікому було допомогти у підборі правильного гардеробу. Тому вона сама збирала інформацію декілька місяців про довжину спідниці, висоту підборів та чи можна вдягати штани.

"Виявилося, що критерії прості, базуються на діловому етикеті. Окрім цього є нюанси традицій окремих країн, які треба враховувати. Наприклад, в мусульманських країнах краще закривати руки, вдягати довгу спідницю. Загалом світ рухається до більшої демократичності: в закордонних країнах не звертають увагу на довжину чи фасон одягу, головне – щоб він личив і був доречним. Не можна прийти у пляжній сукні на зустріч з дружиною президента, і навпаки – суто діловий костюм буде недоречним у візитах до дітей чи в лікарню", – поділилась спостереженням Зеленська.



Олена Зеленська поділилась залаштунками організації гардеробу / Фото "Фокус"

На запитання, чи допомагає Олені Зеленській з підбором гардеробу служба протоколу, то вона відповіла, що ні, адже у неї є чимало іншої роботи. Натомість їй допомагають дипломатичні установи країн – вони надсилають список подій та рекомендації, що варто одягнути у те чи інше місце. Також вона зізналась, що у неї та чоловіка – один стиліст на двох.

Я спілкуюся зі стилістом більше за Володимира, адже чоловікам не потрібно так багато його уваги. На початковому етапі ми добрали достатню кількість костюмів та краваток для президента, і зараз тільки підтримуємо якість одягу, додаємо нові сорочки, – поділилась залаштунками життям із президентом Зеленська.

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"Я зі стилістом працюю, в першу чергу, над гардеробом для закордонних візитів. До них готуватися доволі складно через велику кількість подій, потрібно мати від двох до десяти комплектів одягу. Ми маємо їх пропрацювати попередньо і враховувати форс-мажори: наприклад, якщо дощ чи сніг, то потрібен одяг на заміну. Найбільше уваги потребують вихід з літака та зустріч "два на два" з президентом та першою леді країни, що приймає, – ці події найбільше фотографують та обговорюють", – додала перша леді.

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