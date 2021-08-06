На підборах довго не погуляєш, – Зеленська пояснила, чому любить взувати кросівки на зустрічі

Перша леді України прокоментувала родзинку своїх образів – кросівки, які вона часто взуває для різних зустрічей та ділових візитів. Зокрема Олена Зеленська прокоментувала свій вихід у Версаль, який деякі користувачі мережі засудили через спортивний стиль.

Жінка поділилась, що їй часто допомагають підбирати вдалі образи дипломатичні установи з інших країн. Коли ж її починають критикувати за кросівки, то вона відповідає – що "інакше не можна, бо на підборах довго не погуляєш".

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Щодо її візиту у Версаль у квітні 2021 року, то перша леді зазначила, що обрала кросівки французького бренду Veja недарма.

"Щодо кросівок була настанова від французької сторони, також ми домовилися з пані Бріжит Макрон, що будемо без підборів. Кросівки Veja стали нашим реверансом французькій стороні – і вона його помітила, це було дуже приємно. Veja – демократичний бренд, що базується на екологічності, не витрачає гроші на рекламу і працює з невеликими постачальниками. Тобто цей бренд про екологічність та свідоме споживання. Я вважаю, що зробила правильно, обравши його", – наголосила Олена Зеленська.

Окрім білих кросівок, тоді перша леді одягнула чорні штани прямого крою, сірий тренч та захисну маску. Саме тоді світ переживав третю хвилю коронавірусу.

Дружина президента додала, що їй часто допомагає підібрати образ стиліст, який у неї з чоловіком – один на двох. Також вона сама часто цікавиться базовими деталями для дотримання дрескоду.