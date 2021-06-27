Літо, мода, джаз: Оксана Караванська у Львові презентувала нову колекцію

В рамках Leopolis Jazz Fest 2021 відбулася традиційна фешн-подія. Цього року українська модельєрка Оксана Караванська показала нову колекцію, яку створила в колаборації з текстильною дизайнеркою Ксенією Уманською.

Покази Оксани Караванської під час одного з найвідоміших джазових фестивалей у світі вже є доброю традицією, адже проходять щороку. Вперше показ Український Haute Couture відбувся у квітучо-зеленому Ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка.

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Колаборація Оксани Караванської та Ксенії Уманської

Нову колекцію модельєрка створила разом із текстильною дизайнеркою Ксенією Уманською, яка є випускницею London College of Fashion. Фешн-тандем зруйнував ілюзорні стереотипи Sustainable Fashion та голосно заговорив про персональну відповідальність в моді.

Мета цієї колекції бренду Karavanska Umanska – продемонструвати продовження традицій наших предків закладати у вишивку не лише красу, а й певний зміст.

Це спроба передати через авторську концептуальну вишивку ті теми, які хвилюють людство в третьому тисячолітті. Це концепт про інтелектуальну моду, яка несе сенси. Навіть більше – це наша персональна відповідальність в моді,

– поділилася Оксана Караванська.



Оксана Караванська на показі нової колекції у Львові / Фото 24 каналу

Зазначимо, вперше дизайнерки презентували колекцію в травні у Києві. Львівська прем'єра є своєрідним продовженням цього гучного показу-провокації Existential Fasion Error.

Ця колекція має ще й благодійний характер. Оксана Караванська запустила новий соціальний проєкт на підримку доброчинної ініціативи "Будь потужною на 300W (omen)". Вона спрямована на придбання роботизованого комплексу для відновлення ходьби тяжко травмованих бійців.

Фото нової колекції Karavanska Umanska



Нова колекція Karavanska Umanska / Фото 24 каналу



Нова колекція Karavanska Umanska / Фото 24 каналу



Нова колекція Karavanska Umanska / Фото 24 каналу



Нова колекція Karavanska Umanska / Фото 24 каналу



Нова колекція Karavanska Umanska / Фото 24 каналу



Нова колекція Karavanska Umanska / Фото 24 каналу



Нова колекція Karavanska Umanska / Фото 24 каналу



Нова колекція Karavanska Umanska / Фото 24 каналу



Нова колекція Karavanska Umanska / Фото 24 каналу



Нова колекція Karavanska Umanska / Фото 24 каналу



Нова колекція Karavanska Umanska / Фото 24 каналу



Нова колекція Karavanska Umanska / Фото 24 каналу



Нова колекція Karavanska Umanska / Фото 24 каналу



Нова колекція Karavanska Umanska / Фото 24 каналу



Нова колекція Karavanska Umanska / Фото 24 каналу



Нова колекція Karavanska Umanska / Фото 24 каналу



Нова колекція Karavanska Umanska / Фото 24 каналу



Нова колекція Karavanska Umanska / Фото 24 каналу



Нова колекція Karavanska Umanska / Фото 24 каналу



Нова колекція Karavanska Umanska / Фото 24 каналу



Нова колекція Karavanska Umanska / Фото 24 каналу