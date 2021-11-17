Оксамитовий вихід: Леді Гага, Сальма Гаєк і Джаред Лето прийшли за дрескодом на прем'єру фільму

У Нью-Йорку відбулася довгоочікувана прем’єра фільму Рідлі Скотта "Дім Гуччі". На червоній доріжці зібралися всі головні герої стрічки в оксамитовому вбранні. Дрескоду дотримувалися навіть запрошені гості.

16 листопада у Нью-Йорку презентували кримінальну драму "Дім Гуччі". Одна з головних героїнь фільму Леді Гага, яка зіграла Патрицію Реджані, вражала своїми вишуканими образами Європу. Для виходу на червону доріжку в США знаменитість зробила ставку на оксамит.

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Для прем’єрного показу в рідному Нью-Йорку вона обрала жіночну довгу сукню з чорного оксамиту від Armani Privé. Плаття оздоблене шифоновими вставками з напівпрозорої тканини. Сукню доповнював великий чорний бант збоку та діамантові прикраси від бренду Tiffany & Co.

Стилісти зачесали акторці та співачці високий пучок, а візажисти, як завжди, нанесли на обличчя насичений макіяж.



Бездоганний вихід зірок на прем'єру фільму "Дім Гуччі" / Фото з Getty Images

Голлівудська акторка Сальма Гаєк, яка також любить затьмарювати своїми образами на червоних доріжках, обрала ефектну сукню від Gucci, що складається з довгої атласної спідниці та оксамитового синього верху на довгий рукав з глибоким розрізом у зоні декольте.

Особливої родзинки сукні додала вставка на шиї та манжетах, зроблена у вигляді кольє та браслетів. Свій чарівний вихід Сальма доповнила мінімалістичним клатчем та чорними туфлями на високих підборах.



Бездоганний вихід зірок на прем'єру фільму "Дім Гуччі" / Фото з Getty Images

Епатажний Джаред Лето, який зіграв у фільмі Паоло Гуччі, одягнув гірчичний оксамитовий костюм, доповнивши його золотистою водолазкою з горловиною та взуттям в тон.



Бездоганний вихід зірок на прем'єру фільму "Дім Гуччі" / Фото з Getty Images

Запрошена гостя, нью-йоркська ікона стилю Олівія Палермо прийшла на прем’єру в смарагдовому оксамитовому костюмі.



Бездоганний вихід зірок на прем'єру фільму "Дім Гуччі" / Фото з Getty Images