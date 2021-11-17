16 листопада у Нью-Йорку презентували кримінальну драму "Дім Гуччі". Одна з головних героїнь фільму Леді Гага, яка зіграла Патрицію Реджані, вражала своїми вишуканими образами Європу. Для виходу на червону доріжку в США знаменитість зробила ставку на оксамит.

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Для прем’єрного показу в рідному Нью-Йорку вона обрала жіночну довгу сукню з чорного оксамиту від Armani Privé. Плаття оздоблене шифоновими вставками з напівпрозорої тканини. Сукню доповнював великий чорний бант збоку та діамантові прикраси від бренду Tiffany & Co.

Стилісти зачесали акторці та співачці високий пучок, а візажисти, як завжди, нанесли на обличчя насичений макіяж.

Бездоганний вихід зірок на прем'єру фільму
Бездоганний вихід зірок на прем'єру фільму "Дім Гуччі" / Фото з Getty Images

Голлівудська акторка Сальма Гаєк, яка також любить затьмарювати своїми образами на червоних доріжках, обрала ефектну сукню від Gucci, що складається з довгої атласної спідниці та оксамитового синього верху на довгий рукав з глибоким розрізом у зоні декольте.

Особливої родзинки сукні додала вставка на шиї та манжетах, зроблена у вигляді кольє та браслетів. Свій чарівний вихід Сальма доповнила мінімалістичним клатчем та чорними туфлями на високих підборах.

Бездоганний вихід зірок на прем'єру фільму
Бездоганний вихід зірок на прем'єру фільму "Дім Гуччі" / Фото з Getty Images

Епатажний Джаред Лето, який зіграв у фільмі Паоло Гуччі, одягнув гірчичний оксамитовий костюм, доповнивши його золотистою водолазкою з горловиною та взуттям в тон.

Бездоганний вихід зірок на прем'єру фільму
Бездоганний вихід зірок на прем'єру фільму "Дім Гуччі" / Фото з Getty Images

Запрошена гостя, нью-йоркська ікона стилю Олівія Палермо прийшла на прем’єру в смарагдовому оксамитовому костюмі.

Бездоганний вихід зірок на прем'єру фільму
Бездоганний вихід зірок на прем'єру фільму "Дім Гуччі" / Фото з Getty Images