Одягаємося на випускний за прикладом українських інфлюенсерів: модна добірка

Випускний – найбільш очікуване свято старшокласників, однак через пандемію та карантинні обмеження, школярі вже другий рік не можуть з головою зануритися у свято. Та попри все, більшість випускників мріють одягнути святкове вбрання і разом з однокласниками незабутньо відсвяткувати закінчення школи.

Рішення про проведення випускних вечорів, відповідно до повноважень, приймають керівники закладів освіти. Значна частина шкіл вже провела випускні вечори, втім в Україні святкування планують проводити в кінці червня та на початку липня.

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Перший шкільний випускний залишається в пам’яті старшокласниць на все життя. Саме тому до цього дня дівчата підходять з особливим трепетом. Сучасні підлітки, які значну частину свого часу проводять в соцмережах, звертають увагу на образи інфлюенсерів. Саме вони диктують своїм прихильникам модні тренди, які показують на своїх прикладах.

Пишні та об’ємні сукні зі шлейфами та стразами вже давно залишилися в минулому. Теперішнє покоління робить ставку на мінімалістичне вбрання, яке після випускного можна буде одягнути ще безліч разів.

Обирайте ту сукню на випускний, у якій будете відчувати себе комфортно на всі 100%. Зірки стрітстайлу та модні інфлюенсери цього року залучають у свої образи не лише базові, але й яскраві кольори.

До прикладу, ви можете обирати сукню чи костюм у найяскравіших відтінках сезону – зеленому, рожевому, жовтому чи лавандовому. Окрім цього, в моді завжди класичний білий, чорний, коричневий, молочний та бежевий колір.

Якщо ви не любите сукні довжини максі, сміливо обирайте міні варіанти. Коротка довжина суконь та спідниць набирає обертів, тож мінісукня з фактурною спідницею чи пишними рукавами буфами стане чудовим вкладенням у випускний вечір.

Fashion 24 на прикладі українських інфлюенсерів ділиться модним гайдом стильними та красивими образами, які не залишать байдужими нікого.