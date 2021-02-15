Модний колір, який підійде на всі випадки життя – одяг відтінку мигдалевої олії: стильні образи
За інститутом кольору Pantone – відтінок мигдалевої олії є одним з найбільш актуальних цієї зими. За кольором мигдалева олія нагадує слонову кістку і містить в собі відтінки білого і золотисто-медового. Як майстерно одягатися в цей колір показує блогер з Амстердама, засновниця косметичного бренду Gisou Негін Мірсалехі.
Джерело:Vogue
Інфлюенсерка поєднує відтінок мигдалевої олії з коричневим, бежевим і білим вбранням.
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Нещодавно Негін поділилася у своєму інстаграм кадром, де вона гуляє по засніженому Амстердаму в пуховику Nicole Benisti, в'язаній шапці KCST, білих спортивних штанах і в масивних черевиках Moon Boot.
"Моя колірна гама останнім часом", – зазначила дівчина, позуючи в светрі і спідниці мигдалевого відтінку.
Мигдалевий Мірсалехі стилізує також з чорним кольором. Жакет Zara вона поєднує з вовняною водолазкою, легінсами і вінтажною сумкою Chanel.
Враховуючи той факт, що зовсім скоро ми розпрощаємося з зимою, дизайнери радять не відмовлятися від одягу в цій колірній гамі. Вбрання відтінку мигдалевої олії даруватимуть відчуття затишку і теплоти в прохолодний період, а ближче до теплих та сонячних днів додасть свіжості.
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