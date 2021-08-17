Маленька знаменитість Стормі Вебстер поступово завойовує світ моди. У дівчинки в арсеналі іграшок знайдуться дорогі брендові сумки та одяг з останніх колекцій люксових марок.

Партнерський матеріал Стиль і затишок в одному: настінний електрокамін, який монтується менш ніж за годину

Одна з найуспішніших сестер у клані Кардашян-Дженнер витрачає немалі суми на подарунки своїй доньці. За 3 роки у Стормі назбиралося стільки одягу та аксесуарів, що цій колекції позаздрила б будь-яка світова фешіоніста.

Молода мільйонерка неодноразово зізнавалася, що одягати і зачісувати Стормі – її найбільша пристрасть. Саме тому інфлюенсерка обдаровує Стормі сумками від Louis Vuitton, Jacquemus, Hermès Kelly.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Останній аксесуар рожевого кольору вартістю у 800 тисяч гривень обійшовся Кайлі шквалом критики від користувачів, втім багату матусю це аж ніяк не засмутило, тож вона досі продовжує тішити свою єдину доньку найкращим вбранням та аксесуарами.

Кайлі Дженнер на своїх світлинах руйнує стереотипи про парні образи мами і дочки. Замість суконь в квіточки вона віддає перевагу стильним силуетам в стилі oversize та незвичайному крою.

Кайлі любить одягати Стормі у спортивні костюми, прості домашні речі в одній кольоровій гамі, купальники та розкішні сукні для червоних доріжок. Стильні парні образи знаменитість публікує в інстаграмі, збираючи величезну кількість вподобань та коментарів від своєї 260-мільйонної аудиторії.

Стильні парні образи Кайлі Дженнер і Стормі