Бренд Versace цього року запустили новий фірмовий візерунок La Greca. Креативна директорка створила з новим візерунком не лише одяг, але й аксесуари.

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Дуа Ліпа стала обличчям осінньо-зимової кампанії, продемонструвавши на собі вогняний образ з рудим волоссям, тунікою та сумкою La Greca Signature. Прямокутна сумка-тоут з подіумної колекції виготовлена із текстилю та представлена у чотирьох кольорах: чорний і хакі, чорний і карамельний, чорний і синій.



Сумка-тоут з осінньо-зимової колекції Versace / Фото з інстаграму



Сумка-тоут з осінньо-зимової колекції Versace / Фото з інстаграму

Найпопулярнішою сумкою серед інфлюенсерів можна назвати синьо-червону модель. Cаме нею найбільше доповнюють свої образи зірки стрітстайлу. Сумка дозволяє персоналізувати виріб за допомогою додавання одного або кількох модульних аксесуарів з лінійки La Greca Signature.

Презентація сумки La Greca Signature: дивіться відео онлайн

Найчастіше інфлюенсери прикріпляють до сумки маленькі гаманці круглої та квадратної форми, які на сайті коштують понад 8 тисяч гривень. Сумка-тоут обійдеться у 40 тисяч гривень.

Зі стильним аксесуаром вже встигли прогулятися найвідоміші зірки стрітстайлу Емілі Сіндлев та Леоні Ганне. Обоє доповнили свої образи туфлями на підборах з нової колекції бренду. Це взуття вже набирає шаленої популярності в мережі.



Сумка-тоут з осінньо-зимової колекції Versace / Фото з інстаграму



Сумка-тоут з осінньо-зимової колекції Versace / Фото з інстаграму



Сумка-тоут з осінньо-зимової колекції Versace / Фото з інстаграму



Сумка-тоут з осінньо-зимової колекції Versace / Фото з інстаграму



Сумка-тоут з осінньо-зимової колекції Versace / Фото з інстаграму



Сумка-тоут з осінньо-зимової колекції Versace / Фото з інстаграму