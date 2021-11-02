Бренд Versace цього року запустили новий фірмовий візерунок La Greca. Креативна директорка створила з новим візерунком не лише одяг, але й аксесуари.
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Дуа Ліпа стала обличчям осінньо-зимової кампанії, продемонструвавши на собі вогняний образ з рудим волоссям, тунікою та сумкою La Greca Signature. Прямокутна сумка-тоут з подіумної колекції виготовлена із текстилю та представлена у чотирьох кольорах: чорний і хакі, чорний і карамельний, чорний і синій.
Сумка-тоут з осінньо-зимової колекції Versace / Фото з інстаграму
Сумка-тоут з осінньо-зимової колекції Versace / Фото з інстаграму
Найпопулярнішою сумкою серед інфлюенсерів можна назвати синьо-червону модель. Cаме нею найбільше доповнюють свої образи зірки стрітстайлу. Сумка дозволяє персоналізувати виріб за допомогою додавання одного або кількох модульних аксесуарів з лінійки La Greca Signature.
Презентація сумки La Greca Signature: дивіться відео онлайн
Найчастіше інфлюенсери прикріпляють до сумки маленькі гаманці круглої та квадратної форми, які на сайті коштують понад 8 тисяч гривень. Сумка-тоут обійдеться у 40 тисяч гривень.
Зі стильним аксесуаром вже встигли прогулятися найвідоміші зірки стрітстайлу Емілі Сіндлев та Леоні Ганне. Обоє доповнили свої образи туфлями на підборах з нової колекції бренду. Це взуття вже набирає шаленої популярності в мережі.
Сумка-тоут з осінньо-зимової колекції Versace / Фото з інстаграму
Сумка-тоут з осінньо-зимової колекції Versace / Фото з інстаграму
Сумка-тоут з осінньо-зимової колекції Versace / Фото з інстаграму
Сумка-тоут з осінньо-зимової колекції Versace / Фото з інстаграму
Сумка-тоут з осінньо-зимової колекції Versace / Фото з інстаграму
Сумка-тоут з осінньо-зимової колекції Versace / Фото з інстаграму