В образі лісових фей: Ельза Госк показала, як виглядала з донькою на Геловін – казкові кадри

Шведська модель Ельза Госк слідкує не лише за всіма модними трендами та демонструє стильні образи на собі, але й вміє на Геловін створити справжній казковий образ. Модель вперше за довгий період показала донечку та парні образи, які вона створила на День всіх святих.

"Ангел" Victoria’s Secret показала своїм прихильника в інстаграмі милі кадри з донькою та пояснила, чому обрала для Тууліккі на Геловін образ лісової феї.

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"Тууліккі – це ім'я фінської лісової феї, тому ми повинні були зробити такий казковий костюм. Всім щасливого Геловіну", – написала Ельза Госк.

Модель одягнула дівчинку у біле квітчасте боді, прикріпила на волоссі персикового метелика, а на плечі одягнула зелені крила. Ельза одягнула фіолетовий комбінезон без бретелей, доповнивши верх квітами. Знаменитість доповнила образ мюлями від бренду Mach Mach.

Перед камерою манекенниця позувала з чубчиком та накладними вухами ельфині. Її казковий аутфіт довершили бузкові крила. Шведка зробила яскравий макіяж, нафарбувавши повіки фіолетовими тінями, а губи – улюбленою коричневою помадою.

7-мільйонній аудиторії надзвичайно сподобалися такі милі образи, тож в коментарях фанати засипали Ельзу приємними словами.

"Неймовірні феї";

"Ви дуже милі";

"Дівчатка, ви приголомшливі";

"Занадто красиві";

"Які ж ви прекрасні. Ваші образи мене розчулили".



Казковий образ Ельзи Госк і її доньки Тууліккі / Фото з інстаграму моделі



Казковий образ Ельзи Госк і її доньки Тууліккі / Фото з інстаграму моделі



Казковий образ Ельзи Госк і її доньки Тууліккі / Фото з інстаграму моделі