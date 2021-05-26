Образи з джинсовою спідницею: стильні поєднання, які вам сподобаються

Денім вважається універсальним матеріалом і не виходить з моди вже кілька десятиліть. Серед базових елементів гардеробу цього сезону опинилися не лише джинси та куртки з деніму, але й джинсова спідниця.

Спідниця з деніму влітку – незамінний предмет жіночого гардероба. Вона буде гармонійно виглядати в стилі кежуал, підійде для streetstyle образу або доповнить ваш романтичний образ.

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Джинсові спідниці увійшли в колекції таких модних будинків як Celine, Stella McCartney і Givenchy та мають всі шанси закріпившись в списку ключових трендів до кінця року.

Спідницю з деніму можна вдало вписати у робочу капсулу, одягнути її на вечірку, прогулянку, побачення або ж навчання. Школа стилю Pump Your Style запропонувала декілька варіантів стилізації спідниці та проаналізувала ключові стилістичні рішення та прийоми в аутфітах.

Спідниця довжини міді + топ із вирізами + низький хід + базова сумка



"Топ додає родзинки образу завдяки трендовим вирізам, натомість спідниця залишається акцентом через колір та свою текстуру", – йдеться в дописі.



Стилізація джинсової спідниці / Фото з інстаграму Pump Your Style



Мініспідниця + сорочка в принт + лофери на масивній підошві + кросбоді-сумка



Стилісти зазначають, що структурована сорочка та лофери балансують сексуальність довжини міні у спідниці, а поєднання контрастних кольорів робить образ більш завершеним та цікавим.



Стилізація джинсової спідниці / Фото з інстаграму Pump Your Style



Спідниця в техніці печворк + топ із декоративними елементами + акцентне взуття на підборах + топ-хендл сумка



"Ідеальний варіант для власниць фігури "перевернутий трикутник", які прагнуть перенести акцент у нижню частину силуету (на спідницю та взуття в цьому випадку)", – розповідають фахівці.



Стилізація джинсової спідниці / Фото з інстаграму Pump Your Style



Комплект із кроп-джинсовки та спідниці + базовий топ + взуття в стилі Мері Джейн + структурована сумка



Таку комбінацію стилісти рекомендують спробувати дівчатам невисокого зросту, адже асиметричний розріз на спідниці візуально видовжує ноги та силует загалом.



Стилізація джинсової спідниці / Фото з інстаграму Pump Your Style



Асиметрична дизайнерська спідниця + світшот + кросівки + акцентна принтована сумка



Крій спідниці візуально додає довжини ногам та формує правильні пропорції силуету (короткий торс-довгі ноги). Сумка слугує акцентом в образі та додає родзинки спортивному аутфіту.



Стилізація джинсової спідниці / Фото з інстаграму Pump Your Style



Спідниця та куртка зі світлого деніму + топ в тон комплекту + босоніжки в тон шкіри + акцентна сумка



"Монохромний образ та взуття в тон шкіри чудово працюють на видовження силуету, натомість сумка залишається акцентом на фоні однотонного комплекту", – йдеться в дописі.



Стилізація джинсової спідниці / Фото з інстаграму Pump Your Style